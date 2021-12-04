.upf uzantısı ile gördüğümüz CAD Files kategorisindeki dosya formatlarından biri olan UPF dosya formatı, daha çok tasarım programları tarafından oluşturulur ve görüntülenir. Eğer bilgisayarınızda bu tür bir yazılım yoksa UPF uzantılı dosyaları açamazsınız. Gelin UPF dosya formatı nedir, nasıl açılır tüm detaylarıyla görelim.

Eğer tasarım programlarıyla çok içli dışlı değilseniz ve bilgisayarınızda yüklü böyle bir yazılım yoksa UPF nedir, UPF dosyası nasıl açılır gibi soruların yanıtını bilmiyor olabilirsiniz. Zaten bu tür yazılımlarla ilginiz yoksa UPF dosya formatını da pek bilmiyorsunuz demektir. Ancak herhangi bir nedenden dolayı karşınıza bu formatta bir dosya çıktığı zaman ne olduğunu ve nasıl açılacağını bilmenizde yarar var.

UPF nedir, UPF dosyası nasıl açılır gibi soruları detaylarıyla yanıtlamadan önce bir noktaya dikkat çekmekte yarar var; UPF dosyaları genel olarak 3 boyutlu tasarım programları ya da 360 derece panoramik fotoğraf düzenlenen yazılımlar tarafından oluşturulur ve görüntülenir. Yani evrensel dosya açan bir yazılımınız yoksa UPF dosyasını açmak için bu programlardan birine ihtiyacınız var demektir. Gelin detaylara biraz daha yakından bakalım.

UPF dosya formatı nedir?

Tam adı Unified Power Format File olan UPF dosya formatı .upf uzantısı olarak görünür. UPF dosya formatı IEEE tarafından geliştirilmiştir, N/A formatına sahiptir ve CAD Files kategorisinde değerlendirilir. Bu dosya formatının kaynağı hakkında üç temel yazılımdan bahsetmek mümkün.

UPF dosyası genel olarak 3 boyutlu tasarım programları tarafından MicroStation User Preferences File olarak, 360 derece panoramik fotoğraf düzenleme programları tarafından Panono Unstitched Panorama Format olarak ve güç tasarımı belgelendirme programları tarafından Unified Power Format File olarak oluşturulur ve görüntülenir.

UPF dosyası nasıl açılır?

Yöntem #1: Panono ile UPF dosyası açma

Panono ile UPF dosyası açma Yöntem #2: Bentley Systems MicroStation ile UPF dosyası açma

Bentley Systems MicroStation ile UPF dosyası açma Yöntem #3: Accellera load_upf ile UPF dosyası açma

Accellera load_upf ile UPF dosyası açma Yöntem #4: File Magic ile UPF dosyası açma

Yöntem #1: Panono ile UPF dosyası açma:

Buradan indirdikten sonra bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz Panono yazılımı, 360 derecelik panoramik fotoğrafları görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Eğer açmak istediğiniz UPF dosyasının içeriği bu yazılım ile uyuşuyorsa dosyanızı kolayca açarak görüntülemeniz mümkün.

Yöntem #2: Bentley Systems MicroStation ile UPF dosyası açma:

Buradan indirdikten sonra bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz Bentley Systems MicroStation yazılımı 2 boyutlu ve 3 boyutlu CAD tasarımları yapabileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir yazılımdır. Eğer açmak istediğiniz UPF dosyasının içeriği bu yazılım ile uyuşuyorsa dosyanızı kolayca açarak görüntülemeniz mümkün.

Yöntem #3: Accellera load_upf ile UPF dosyası açma:

Buradan indirdikten sonra bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz Accellera Systems Initiative geliştirilmiş olan Accellera load_upf yazılımını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda güç tasarımı belgelendirme ve benzeri mühendislik işlerinde kullanabilirsiniz. Eğer açmak istediğiniz UPF dosyasının içeriği bu yazılım ile uyuşuyorsa dosyanızı kolayca açarak görüntülemeniz mümkün.

Yöntem #4: File Magic ile UPF dosyası açma:

Buradan indirdikten sonra bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz File Magic yazılımı, evrensel dosya açma ve görüntüleme programıdır. File Magic, bilgisayar dünyasında var olan neredeyse tüm formatlardaki dosyaları açarak görüntülemenizi sağlar. Ancak bu yazılım ile birlikte açtığınız dosya üzerinde herhangi bir düzenleme yapma imkanınız yoktur.

UPF dosyası nasıl PDF’e dönüştürülür?

UPF dosyasını PDF, JPEG gibi sık kullanılan dosya formatlarından birine dönüştürmek için kullanabileceğiniz, bu iş için özel geliştirilmiş bir dönüştürme yazılımı bulunmuyor. Ancak Panono, Bentley Systems MicroStation ve Accellera load_upf gibi yazılımları bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra sunulan dönüştürme özelliklerinden birini kullanarak UPF dosyasını PDF, JPEG gibi bir formata dönüştürmeniz mümkün.

UPF dosya açma işlemi neden bu kadar karmaşık?

UPF dosya formatını üreten yazılımların sayısı son derece az. UPF dosyaları daha çok 2 boyutlu ve 3 boyutlu mühendislik tasarımları yapan ya da 360 derecelik panoramik fotoğraflar için geliştirilen yazılımlar tarafından üretiliyor. Yani kullanım alanı oldukça dar bir dosya formatı.

Bu kadar az kullanılan bir dosya formatını yalnızca görüntülemek ve daha sonra PDF, JPEG gibi farklı formatlara dönüştürmek için bir yazılım geliştirmek pek mantıklı değil. Çünkü zaten UPF dosya formatı oluşturan yazılımlar görüntüleme ve dönüştürme işlemini gerçekleştiriyor.

Bu noktada iş biraz da UPD dosya formatında çıktı alan tasarımcılara kalıyor diyebiliriz. Pek yaygın olmayan bu dosya formatını diğer kullanıcılara göndermek doğru bir paylaşım yolu değil. UPF dosyasının oluşturulduğu yazılım üzerinden PDF ya da JPEG formatında çıktı alarak paylaşmak çok daha verimli olacaktır.

UPF dosya formatı nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu pek yaygın olmayan dosya formatı hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Eğer sık sık UPF dosyalarıyla uğraşmıyorsanız bu dosyayı paylaşan kişiden sizin çok daha kolay açabileceğiniz bir formatta paylaşım yapmasını isteyin.