Üretilen son BMW M4 GTS, 1 milyon dolara satışa çıktı

BMW'nin performans efsanelerinden M4 GTS'in üretilen son modeli, dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sunuldu. Normal piyasa değerinin neredeyse 10 katına, tam 1 milyon dolara listelenen aracın değeri, nadirliği ve tarihi öneminden kaynaklanıyor.

Bavyeralı otomobil devi BMW'nin efsanevi modeli M4 GTS, otomobil tutkunlarının gözünde ayrı bir yere sahip. Sınırlı sayıda üretilen bu özel serinin son örneği, bir koleksiyoncu aracı olarak rekor bir fiyatla, 1 milyon dolara satışa sunuldu. Bu araç, sadece bir M4 GTS değil, 803 adetlik serinin son halkası olmasıyla bir devrin kapanışını simgeliyor. Araç şu anda Florida'daki bir satıcıda sergileniyor ve son derece düşük kilometresi ile neredeyse hiç kullanılmamış durumda olduğunu gösteriyor.

Bu fahiş fiyat, aracın sadece nadir olmasından değil, aynı zamanda taşıdığı tarihi değerden de kaynaklanıyor. Normalde 135.195 dolar sıfır fiyatıyla satışa çıkan bir otomobilin, yıllar sonra değer kaybetmek yerine bu denli astronomik bir rakama ulaşması, otomobil dünyasında eşine az rastlanır bir durum. Araç, satıcısı tarafından sadece bir otomobil değil, BMW'nin "performans çalışmasının eşsiz bir örneği" olarak pazarlanıyor. Bu da onu sadece bir hız makinesi değil, aynı zamanda yatırım potansiyeli taşıyan bir sanat eseri haline getiriyor.

M4 GTS'i bu kadar özel kılan özellikler arasında, seri üretim bir BMW'de ilk kez kullanılan ve motora ekstra güç sağlayan yenilikçi enjeksiyon sistemi öne çıkıyor. Bu araç, hem performans meraklılarını hem de otomobil tarihine ilgi duyan koleksiyonerleri cezbeden nadir bir kombinasyona sahip.