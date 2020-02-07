8 yıldır düzenlenen A+ Ödülleri, geleceğin mimarisinin trendlerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. A+ Ödülleri’nin bir parçası olarak yayınlanan Mimarinin Geleceği yazı dizisi, gelecek on yılı etkileyecek mimari trendleri gözler önüne seriyor.

Alphabet Inc.’in kentsel yenilik organizasyonu Sidewalk Labs, şehir planlamacılarının en ideal şehir düzenlemelerini geliştirmesi için yerel öncelikleri de iyi bir şekilde yansıtacak bir tasarım aracı üzerinde çalışıyor. Sidewalks Labs’ın şehir planının analizini yaparken mimarlar, mühendisle ve emlak piyasası uzmanlarının arasındaki boşluğu doldurmak istiyor.

Sidewalks Labs tarafından geliştirilen araç, makine öğrenme ve hesaplamalı tasarım sayesinde kapsamlı bir planlama senaryosu elde edebiliyor. Araç aynı zamanda, elde edilen senaryoların temel yaşam kalitesi değerleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine de yardımcı olacak.

Geliştirilen yapay zeka aracı, coğrafi alan ve mevcut gelişim planları gibi bilgiler içeren temel bir tasarımdan başlayarak mahalle planlamasına yardımcı olmak için mühendisler, mimarlar ve emlak uzmanları tarafından yaygın bir şekilde kullanılan verileri kullanıyor. Bu veriler sokak düzenleri, blok yönelimleri, hava durumu, bina yüksekliği ve emlak ekonomisi gibi girdilerden meydana geliyor. Bu girdilerle bir dizi senaryo, yapay zeka tarafından üretiliyor.

Yapay zeka tarafından geliştirecek tasarımlarda insan odaklı olmayacağı konusunda endişe duyan insanlar da var. Ancak Sidewalks Labs tarafından geliştirilen yapay zeka, tasarım sürecini daha verimli ve bütünsel hale getirmek için bilinçli kararların alınmasına yardımcı oluyor.

Şehir planlaması için üretken tasarımlar elde edilirken benzer süreçler başka alanlarda da kullanılıyor. Örneğin uçak üreticisi Airbus, uçakların kuyruklarını ve kanatlarını optimize etmek için üretken tasarım kullanıyor. Üretken tasarım, “geleceğin fabrikasını” tasarlamak için de kullanıldı.

Fabrika kurulması için üçgen şeklinde bir alanla karşılaşan tasarım ekibi, üretken bir tasarım sistemi tarafından değerlendirilmesi için 10 kısıtlama faktörü belirlediler. Üretken tasarım sistemi, bu faktörlere dayanarak yüzlerce varyasyonu belirledikten sonra tasarım ekibi bunların arasından iki tanesini seçti.

İsveçli inşaat şirketi BOX Bygg ve mimarlık stüdyosu Wallgren Arkitekter iş birliğinde de mimarların tasarım sürecinin ilk aşamalarında potansiyel site sınırlamalarına yardımcı olmak için benzer bir üretken tasarım aracı kullanılıyor. Finch isimli üretken tasarım aracı, kullanıcıların en uygun iç mimari tasarım planlarını oluşturabilmesi için bina boyutları ve yerel planlama düzenlemeleriyle ilgili verileri kullanıyor.

Üretken tasarım araçlarının ortaya çıkarabileceği faydaların sınırı yok. Bu araçlarla tasarımcılar, saniyeler içinde sayısız tasarım çözümünü elde edebilirler. Kentsel planlama ölçeğinde bu üretken tasarım araçlarının kullanılması için geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Zamanla daha da akıllı olma kabiliyeti gösterebilecek tasarım araçlarının gelişmesini takip etmek, heyecan verici olacak gibi görünüyor.