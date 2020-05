Monument Valley'nin yapımcısı Ustwo ve Facebook, yeni bir oyun olan Go Go Bots'u yayınladı. İndirmeye gerek olmayan ve Facebook Instant Games platformunda yapılan oyuna Facebook Gaming'den erişiliyor. 5 karaktere sahip oyunda her karakterin kendine has güçleri bulunuyor.

Facebook kullanıcıları, bugün itibarıyla Facebook Gaming'de Go Go Bots adında yeni bir oyunla karşılaştılar. Monument Valley'nin yapımcısı Ustwo ve Facebook tarafından geliştirilen oyun 'Instant Game' olarak yayınlanırken Go Go Bots'a Facebook Gaming'den erişilebiliyor. Facebook'un Instant Games platformunda yapılan oyun, mobil cihazlardaki anlık ileti dizilerinde ya da web bağlantıları aracılığıyla oynanabiliyor. Oyunu oynamak için indirmek gerekmiyor.

Oyuna Facebook'taki 'Gaming' sekmesinden ya da Google Play'deki Facebook Gaming'den bağımsız olarak ulaşılabiliyor. Facebook'un oyun ortaklıklarının yöneticisi Leo Olebe, GamesBeat'e verdiği demeçte Go Go Bots'un 'stratejik tırmanma' oyunu olduğunu ve oyunun renkli, arıza çıkarmaya yatkın ve 'cyberpunk' bir gelecekte geçtiğini söyledi. Olebe, Ustwo'ya da övgüler yağdırarak şirketle çalışmış olmaktan dolayı çok heyecanlandıklarını ve Ustwo'nun harika bir şirket olduğunu söyledi.

Oyunun hikâyesi:

Oyunda oyuncular 5 farklı karakterden birini seçiyorlar. Her karakterin kendine has güçleri ve özellikleri bulunuyor. Karakterler hem birbirlerine hem de zamana karşı yarışarak tehlikelerle dolu engellerin arasından yollarını bulmaya çalışıyorlar. İki oyun modu bire bir çoklu oyuncu rekabetine odaklandığından Go Go Bots özel olarak insanları birbirine bağlamak için tasarlanmış. Oyunun en iyi şekilde akıllı telefonlarda oynandığına da dikkat çekiliyor.

Go Go Bots'ta iki oyun modu bulunuyor: Seasons modunda oyuncular tek başlarına oynarlarken Grand Prix'de grup oyunu oynanabiliyor. Yöneticinin bildirdiğine göre her ay 700 milyondan fazla kişi Facebook'ta oyun oynuyor, oyun oynama videoları izliyor ya da oyun oynama gruplarını kullanıyor. Son zamanlarda Facebook'taki oyunlarda yaşanan en büyük artış, geliştiricilere web'in ortak dili hâline gelen HTML5 formatıyla oyun geliştirip yayınlama fırsatı sunan Instant Games platformuyla birlikte yaşandı.

Nisan ayında Facebook, Google Play'de bağımsız Facebook Gaming uygulamasını yayınladı. Burada yalnızca oyuna odaklanarak Instant Game oyunlarına ya da oyun gruplarına katılma şansına sahip oluyorsunuz. Facebook, geçen aralık ayında Facebook Gaming üzerinden Pokemon Tower Battle ve Pokemon Medallion Battle adlarında 2 yeni Pokémon oyunu yayınlamıştı. Böylece The Pokemon Company, ilk kez Facebook Gaming için oyun çıkarmış ve her iki oyun da Instant Games platformunda yapılmıştı.