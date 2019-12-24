Facebook, İki Yeni Pokémon Oyunu Tanıttı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, ‘Pokémon Tower Battle’ ve ‘Pokémon Medallion Battle’ adında iki yeni Pokemon oyunu tanıttı. Her iki yapım da, oyuncuların gerçek zamanlı olarak birbirleriyle mücadele edebilmesine imkan tanıyor.

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Facebook, tabanındaki genç kitleyi tutabilmek amacıyla önemli bir adım attı. ABD’li sosyal medya devi, Facebook Gaming (Oyun) platformuna iki yeni Pokemon oyunu ekledi: Pokémon Tower Battle ve Pokémon Medallion Battle.

Pokémon Tower Battle, dünya çapında kullanıma sunulurken, Pokémon Medallion Battle ise şu an için yalnızca Asya-Pasifik bölgesinde oynanabiliyor. Her iki oyun da, Instant Games (Anında Oyunlar) sekmesinin bir parçası konumunda.

Pokémon Tower Battle:

Bombay Play tarafından geliştirilen Pokémon Tower Battle, oyuncuların Pokémon'ları birbirine istifleyerek en yüksek kuleleri oluşturmaya çalıştıkları bir oyun. Oyuncular, nadir Pokémonları keşfedip yakaladıklarında, seviye atlıyor ve mücadele ettikleri arkadaşlarına karşı skor kazanıyor.

GCTurbo tarafından geliştirilen Pokémon Medallion Battle ise bir kart savaşı/strateji oyunu. Oyunda, Pokémon'ları madalyon şeklinde topluyor, savaşıyor ve geliştiriyorsunuz. Ayrıca desteleri sürekli geliştirmek için her ay tanıtılan yeni Pokémonları da keşfedebiliyorsunuz.

Pokémon Medallion Battle:

Pokémon Company CEO’su Tsunekazu Ishihara yaptığı açıklamada, “Bu oyunları Facebook üzerinden başlatmak, dünyanın dört bir yanındaki insanların Pokémon'u dijital olarak deneyimlemelerine izin verecek. Bunun için Facebook Gaming ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Facebook: 700 milyondan fazla kullanıcı oyun oynuyor

Son dönemde oyun ekosistemine yönelik yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Facebook, 700 milyondan fazla kullanıcının oyun oynadığını, oyun videoları izlediğini veya Facebook'ta oyun gruplarına katıldığını söylüyor. Facebook'a göre, kullanıcılar bugüne kadar 40 milyardan fazla Anında Oyunlar ağına katıldılar.

Anında Oyunlar’daki popüler yapımlar arasında Friends With Friends, Uno Quiz Planet ve Cookie Crush bulunuyor. 2019'un başlarında şirket, oyuncuların ‘Anında Oyunlar’ bulması ve oynaması için bir merkez olan Facebook Oyun sekmesini tanıtmıştı.