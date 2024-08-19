Soğuk kış günlerinde veya aniden gelen bir esintiyle bir anda üşümeye başladınız ve dişleriniz istemsizce birbirine vurmaya başladı. Peki üşüdüğünüz zaman neden dişleriniz birbirine vurur?

Üşümenin dişlerle ne alakası olabilir, öyle değil mi? Aslında bu sorunun cevabı, hiç de tahmin etmediğiniz bir yerden geliyor.

Gelin, bu konuyu açıklığa kavuşturalım.

Dişlerin birbirine çarpması, titremenin bir belirtisidir.

İnsanlar, memeliler, kuşlar ve bazı böcekler, vücutları içinde ısı üretirler. Vücutlarını sabit bir sıcaklıkta tutmak için ise termoregülasyon kullanırlar. Termoregülasyon, bir organizmanın, çevre sıcaklığı farklı olsa bile vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde tutma yeteneğidir.

Titreme, soğuğa karşı fizyolojik bir tepkidir. Yani içeriden gelir. Ayrıca beyin, sürekli olarak vücut sıcaklığını takiptedir. Hipotalamus, çok üşüdüğünüzde vücudunuza sinir uyarıları gönderir.

Bu sinir uyarıları hem tüylerin diken diken olmasına hem de dişlerin istemsizce birbirine vurmasına neden olur.

Tüylerin diken diken olması, ısınmanıza yardımcı olmaz. Ancak tüylü hayvanlarda bu durum, daha iyi bir yalıtım ve ısınma sağlar.

Kaslar, kılları kaldırır ve kıllar, havayı hapseder. Hava bir yalıtkan olduğundan, cildin hemen yanındaki bu hava hayvanı sıcak tutmak için battaniye görevi görür.

Ancak insanlar elbette battaniye görevi görecek kıl sayısına sahip değildir. Bu sebeple üşümeyle birlikte kaslar, kasılmaya başlama sinyali alır. İşte bu titreme de dişlerin birbirine çarpmasına sebep olur.

Özetle, üşüdüğünüz zaman dişlerin istemsizce birbirine vurması hem sinirlerin uyarılmasıyla hem de kasların kasılmasıyla ilişkilidir.

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