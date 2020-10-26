Uygun fiyatlı ancak kullanışlı bir USB bellek arayanların imdadına yetişecek SanDisk Dual Drive USB 2.0 belleğe yakından bakıyoruz. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken USB bellek, çift taraflı yapısıyla Android cihazlar ile bilgisayarınız arasında kolayca veri aktarmanıza imkan sağlıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte veri depolama cihazları da birer birer değişmeye başladı. Günümüzdeyse küçük boyutları ve sundukları geniş depolamaya alanlarıyla USB bellekler hâlâ sıklıkla tercih ediliyor.

Biz de bu içeriğimizde bir ucunda mikro USB konektörü, diğerinde USB 2.0 konektörü bulunan SanDisk Dual Drive USB 2.0 belleğe daha yakından göz atacağız. Android akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen USB bellekler, şu anda indirimli olarak satışa sunuluyor.

SanDisk Dual Drive USB 2.0 Flaş Bellek neler sunuyor?

Western Digital'in flaş bellek ürünleri markası olan SanDisk, USB bellek deyince akıllara gelen ilk firma oluyor. Firmanın piyasada birbirinden farklı onlarca flaş belleği bulunsa da bu içeriğimizde indirimli fiyatıyla dikkat çeken SanDisk Dual Drive USB 2.0 bellekten bahsedeceğiz.

OTG USB desteğine sahip Android akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu bir şekilde çalışabilen flaş bellek, telefonunuzdaki içerikleri bilgisayarınıza aktarmak için büyük bir kolaylık sunuyor. Bir ucunda mikro USB konektörü, diğerinde USB 2.0 konektörü bulunan sürücü, bu sayede Android akıllı telefon veya tabletinizden dizüstü, PC veya Mac bilgisayarlara kolayca veri taşımanıza imkân sağlıyor. Ayrıca Android için SanDisk Memory Zone uygulaması sayesinde cihazınızın belleğini ve içeriklerinizi de yönetebilirsiniz.

SanDisk Dual Drive USB 2.0 Flaş Bellek fiyatı:

SanDisk Dual Drive USB 2.0 flaş bellek şu anda Amazon üzerinde indirimli bir şekilde satışa sunuluyor. 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunan flaş belleği aşağıdaki bağlantılar üzerinden satın alabilirsiniz: