Adobe’un bir numaralı PDF düzenleyicisi Acrobat, Pek çok özellik sunan faydalı bir araç olmasının yanı sıra pek de bütçe dostu değil. Uygun fiyatlı bir alternatif olan UPDF ise Acrobat’ın yapabildiği hemen her şeyi, bir kere ödeme yapıp ömür boyu sahip olma imkanı ile sunuyor.

Elektronik ortamdaki dosyaların standart formatı olan PDF (Portable Document Format; Taşınabilir Belge Biçimi), her cihaz ve ortamda görüntülenebilmesiyle sorunsuz bir deneyim ve büyük avantajlar sunuyor. Bu dosyaları düzenlemek veya oluşturmak içinse bir PDF düzenleyicisine ihtiyaç duyuyoruz.

PDF düzenleyicileri, sadece bir dosya görüntüleme ve düzenlemenin ötesinde dijital imza, önemli noktaları vurgulama ve şifreleme gibi özelliklere de yer veriyor. Bugün, popüler PDF düzenleyicisi Adobe Acrobat’a karşı dişli bir rakiple karşınızdayız: UPDF.

Önce neden PDF dosyalarına bağımlı olduğumuzu hatırlayalım:

1993 yılında Adobe tarafından geliştirilen PDF formatı, 2008 yılında açık standarta dönüşmüştü. Peki, onlarca yıl önce geliştirilen bu dosya formatı günümüz için geride ve eskimiş kalmadı mı? Sorunun cevabı hayır.

Öncelikle PDF, kısa sürede kazandığı popülerliği sayesinde halihazırda on yılı aşkın süredir iş ve internet dünyasının standart belge formatı olmaya devam ediyor. Bugün internette bir rapor, belge veya bir yayın aramaya kalktığınızda da bunları bir PDF dosyası halinde bilgisayarınıza indiriyorsunuz.

İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu da sadece bu PDF’leri indirmekle kalmıyor, PDF içinde bilgi aratıyor, verilerden faydalanıyor, sayfalarda ve yazılarda düzenlemeler yapıyor veya bu PDF dosyasını farklı formatlara dönüştürüyor.

PDF formatının sunduğu avantajlar:

Tüm belge bilgilerinin kaynak dosyada bulunması sayesinde metin, görsel ve bağlantı düzenlemelerinde format bozulması derdi yaşamamak

Mobil, Mac veya Windows fark etmeksizin tüm platformlardan dosyaya erişebilmek

Hiçbir kayıp yaşamadan sıkıştırılabilmesi sayesinde alandan tasarruf etmek

Dijital ortamda anlık olarak paylaşılabilmesi

Şifre veya sertifika yollarıyla korunabilmesi

UPDF nedir?

UPDF, PDF dosyaları üzerinde yapmanız gereken tüm işlemleri yapmanıza imkân sunan bir PDF düzenleyici olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik yazılım, özellikle uygun fiyatıyla diğer tüm rakiplerine karşı büyük bir avantaj sunuyor. Yazılım, elbette bu konuda en büyük rakibi olarak Adobe Acrobat’ı görüyor.

Halihazırda rakiplerine göre avantajlı fiyata sahip olan UPDF’i bu bağlantıya tıklayarak %53 indirimle satın alabilirsiniz.

Peki, insanlar neden Adobe Acrobat alternatifi bir yazılım arıyor?

Adobe Acrobat, günümüzün en köklü PDF düzenleyici yazılımı olsa da beraberinde bazı dezavantajlara da yer veriyor. Bu dezantajlardan en büyüğü ise fiyat etiketinde yatıyor. Adobe Acrobat kullanmak isteyen kullanıcılar, Standart sürüm için yıllık 978 TL, Pro sürümü içinse yıllık 1.500 TL’lik ücret ödüyor.

UPDF fiyatları güncel kur üzerinden verilmiştir.

Öte yandan bu yüksek ücreti ödeyen kullanıcılar, yazılımın sunduğu pek çok özelliği de aslında kullanmıyor ve yalnızca basit özellikleri kullanmak için yüksek ücret ödemiş oluyor. Üstelik Standart sürüm yalnızca Windows platformunda kullanılıyor. Yani Acrobat’ı Mac veya mobil cihazlarında kullanmak isterseniz, yılda 1.500 TL ödemeniz gerekiyor.

Adobe Acrobat’ın bir diğer eksisi de kullanıcı deneyiminde yatıyor. Yazılım, özellikle basit seviyede PDF düzenleme işlemi gerçekleştirmek isteyenler için karmaşık sayılabilecek arayüze yer veriyor. Ayrıca yazılım fazlasıyla yüklü ve esnek olmayan yapıya sahip olduğundan, performans konusunda da hız vadetmiyor.

Adobe Acrobat alternatifi UPDF neler sunuyor?

UPDF, bir PDF düzenleyicisinde bulunması gereken tüm özelliklerin yanı sıra Acrobat’ta bulunmayan bazı özelliklere de yer veriyor. Kullanıcılar, UPDF ile PDF okuyabiliyor ve PDF dosyasına yorum ekleyebiliyor, PDF içindeki yazı, görsel, bağlantılar, filigranlar ve arka planlar dahil tüm elementleri düzenleyebiliyor. Ayrıca PDF sayfalarının organize edilmesine de olanak tanıyor.

UPDF, gerçek hayattaki belgeleri dijital ortama PDF olarak aktarmak için de Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi desteğine yer veriyor. Bu teknoloji sayesinde bir belgenin fotoğrafını çektikten sonra belgede bulunan tüm bilgiler, otomatik olarak dijital bir PDF dosyasına aktarılıyor.

Uygulama, şu an için toplamda 38 dilde OCR teknolojisinden faydalanma imkânı sunuyor.

Peki UPDF ve Adobe Acrobat arasındaki farklar ne?

UPDF ve Adobe Acrobat arasındaki en büyük fark, fiyat etiketinde karşımıza çıkıyor. UPDF, yıllık 29,99 dolarlık (güncel kur ile 563 TL) fiyat etiketi taşıyor. Fakat UPDF’te farklı ve büyük bir avantaj daha bulunuyor. Aylık aboneliklerle uğraşmak istemeyen kullanıcılar, UPDF’e 49,99 dolar (güncel kur ile 938 TL) karşılığında ömür boyu sahip olabiliyor.

UPDF, Adobe Acrobat’ın sunduğu neredeyse her özelliği hafif ve kolay kullanılabilir arayüzüyle sunuyor. Yazılım, fiyatı ve kullanım kolaylığının yanı sıra düzenli ve sık sık güncelleme de alıyor. Geliştirici ekip, yazılım için her hafta yeni bir güncelleme yayınlıyor.

Öte yandan UPDF şu anlık bazı avantajlara da ev sahipliği yapıyor. Yazılım henüz doldurulabilir formlar oluşturma ve birden çok PDF'yi toplu işleme yeteneğine sahip değil. Fakat yazılım, geliştiricilerin açıklamasına bu ve Acrobat’a göre eksik kalan tüm diğer özelliklere önümüzdeki 3 ay içinde kavuşacak.

Pek çok kişinin aklındaki soru: PDF programlarına neden para verilir?

Günümüzde PDF düzenlemek için çevrimiçi veya çevrimdışı ortamda bulunan bazı ücretsiz araçlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu araçların pek çoğu da PDF dosyalarında temel düzenlemelerin yapılmasına izin verebiliyor.

Fakat herhangi bir yazılımda olduğu gibi PDF düzenleyicilerde de şu kural işliyor: Araç ne kadar güçlü ve fonksiyonel olursa, ücretsiz olma ihtimali de o kadar düşüyor. Bugün bulabileceğiniz pek çok ücretsiz PDF düzenleme aracı, metinde görsel ve format düzenlemelerinin doğru bir şekilde yapılmasına imkân tanımıyor.

Hatta pek çok ücretsiz araç, açmaya ve düzenlemeye çalıştığınız dosyaları yekpare bir fotoğraf gibi gösterebiliyor. Ücretli PDF araçları ise dosyanın orijinal yapısını bozmadan görüntülemenizi sağlamanın yanı sıra düzenlemeleri kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca OCR desteği, dijital imza ve sektörlerin yardımına koşan pek çok özellik de yazılımlar bünyesinde bulunuyor.

Dolayısıyla PDF dosyalarını hiçbir sorunla karşılaşmadan düzenlemek ve PDF dosyası oluşturmak veya bir PDF’i farklı formatlara sorunsuz bir şekilde dönüştürmek için ücretli PDF düzenleyicilere muhtaç durumdayız.

Halihazırda rakiplerine göre avantajlı fiyata sahip olan UPDF’i bu bağlantıya tıklayarak %53 indirimle satın alabilirsiniz.