Evinize renk katacak, modunuza göre aydınlatıp enerjinizi değiştirecek akıllı aydınlatma ürünleri arıyorsanız size iki harika önerimiz var; Bilicra Mood ve Bilicra Locate.

Malum, son yıllarda evlerde rengarenk akıllı aydınlatmalar epey popüler hale geldi. Yarattığı eşsiz atmosfer, ses algılayarak oluşturduğu ritmik aydınlatma gibi özellikleriyle öne çıkan bu ürünler, salondan çalışma odasına her yerde kullanmak için harika seçenekler.

Ancak tabii ki pek çok ürün var ve hem kaliteli hem de cep yakmayan seçenekler bulmak o kadar kolay olmuyor. Bu içeriğimizde sizinle tanıştıracağımız iki ürün, tam da bu ihtiyaca cevap veriyor.

Bilicra Mood ve Bilicra Locate ile tanışın;

Bilicra'nın iki akıllı aydınlatma ürünü olan Mood ve Locate, uygulama üzerinden ya da ses ile kontrol edebileceğiniz; 16 milyon renk seçeneği sunan ve ses ile senkronize hareket gibi aranan özelliklere sahip başarılı iki ürün.

Mood akıllı ampul türünde bir ürün iken Locate ise akıllı dekoratif lambader olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mood'u avizenizde ya da lambaderlerinizde kullanabilirken, Locate'i ise doğrudan masa üzerinde ya da yere koyarak kullanabilirsiniz. Gelin dilerseniz her iki ürünün de özelliklerine ve avantajlarına göz atalım.

Uygun fiyata rengarenk aydınlatma isteyenlere: Bilicra Mood

Eğer bütçeniz çok yüksek değilse ama yine de aklınıza gelebilecek tüm özelliklere sahip bir akıllı aydınlatma ürünü arıyorsanız, Bilicra Mood tam size göre.

Enerji tasarruflu LED teknolojisine sahip olan Mood, tam 16 milyon renk seçeneği sunuyor. Aynı zamanda Mood, müziğin ritmine göre renk değiştiriyor ve ses ile kontrol imkanı da sunuyor. Tabii ki oldukça kullanışlı bir mobil uygulaması da var ve bu uygulama üzerinden tüm ayarları dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz.

Mood'un bir diğer ilgi çekici özelliği ise zamanlayıcı ayarının olması. Bu sayede dilediğiniz saat aralıklarında yavaşça açılma, kapanma ve renk ayarları yapmak mümkün oluyor. Ayrıca diğer akıllı Bilicra ürünleriyle otomasyon özelliği de var. Bu sayede örneğin evde kamera ile hareket algılandığında otomatik olarak ampullerin yanması gibi senaryolar oluşturabilirsiniz.

Mood'un beyaz ışık ve gün ışığı ayarları da mevcut. Bu sayede renkli aydınlatmanın yanında standart günlük kullanımda da aydınlatmada daha fazla kontrol sahibi olabiliyorsunuz.

Bilicra Mood'un teknik özellikleri:

Giriş Voltajı: 220 - 240V/50Hz

220 - 240V/50Hz Güç: 11 Watt

11 Watt Renk Sıcaklığı: 2700K / 6500K

2700K / 6500K Lümen: 1055 L (2700K)

1055 L (2700K) Armatür: E27

E27 Kablosuz Bağlantı: 2.4 GHz

Hem dekoratif hem kullanışlı: Bilicra Locate

Ampul değil de masaüstü ya da yerde sabitleyeceğiniz bir aydınlatma ürünü arıyorsanız, sizin için önerimiz Bilicra Locate. Masaüstü ve salon tipi olmak üzere iki farklı boyutta gelen Bilicra Locate'den sizin için uygun olanı seçebilirsiniz.

Locate de tıpkı Mood gibi 16 milyon farklı renk seçeneği sunuyor. Ayrıca parlaklık ayarı ve sıcak-soğuk gün ışığı gibi ayarlarıyla da modunuz en olursa olsun istediğiniz ortamı yaratma imkanı sunuyor.

Üzerindeki mikrofon sayesinde sese göre ritmik olarak değişen aydınlatma özelliği de sunan Locate, sunduğu hazır ve özel modlar sayesinde evinizin atmosferini dilediğiniz gibi değiştirebilmenizi sağlıyor. Ayrıca Mood'da olduğu gibi uygulama üzerinden ya da sesle dilediğiniz gibi kontrol edebiliyor; yine diğer akıllı Bilicra ürünleriyle otomasyonunu sağlayabiliyorsunuz.

Locate aynı zamanda 48/24 Watt led gücü ile tungsten ampullere göre daha uzun ömürlü kullanım ve daha az enerji tüketimi sağlıyor. Dekoratif ince tasarımı da dilediğiniz tüm ortamlarda hoş bir kullanım sunuyor.

Bilicra Locate'in teknik özellikleri:

Adaptör Giriş Gerilimi: AC 220-240 V (50/60 Hz)

AC 220-240 V (50/60 Hz) Güç: 48 W

48 W Salon Tipi Cihaz Giriş Gerilimi: DC 24V 2A

DC 24V 2A Masaüstü Tipi Cihaz Giriş Gerilimi: DC 24V 1A

DC 24V 1A Salon Tipi Ölçüler: 129.92×189.06×1548.46 mm

129.92×189.06×1548.46 mm Masaüstü Tipi Ölçüler: 129.92×189.06×618.46 mm

129.92×189.06×618.46 mm Salon Tipi Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da) 2550LM

(4000K’da) 2550LM Masaüstü Tipi Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da) 1055LM

(4000K’da) 1055LM Salon Tipi Ağırlık: 1,805 KG

1,805 KG Masaüstü Tipi Ağırlık: 1,544 KG

1,544 KG Parlaklık Aralığı: 2700/6500K

2700/6500K Bağlantı: 2.4G Wifi (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth

2.4G Wifi (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth Kablo Uzunluğu: 1.95 m

Eğer Bilicra Mood'u yakından incelemek ve satın almak isterseniz buraya, Locate'i yakından incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.