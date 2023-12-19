Eğer bütçenizi sarsmayacak, uygun fiyatlı ama performansıyla da üzmeyecek bir kulaklık arıyorsanız sağlam bir alternatifle karşınızdayız: QCY T13 X

İş kulaklık seçmeye gelince herkesin kendi ihtiyaçlarına, bütçesine ve kullanım alışkanlıklarına göre bir arayışı oluyor haliyle. Eğer bütçeniz yüksek değilse ve giriş ve orta segmentte iyi performans sunan bir kulaklık arıyorsanız QCY markası da mutlaka karşınıza çıkmıştır.

Fiyat/performans dengesi yüksek kulaklıklarıyla öne çıkan QCY, özellikle şarj, ses ve mikrofon performansıyla kendi segmentindeki ürünlerde rekabetçi kalmayı başarıyor. Markanın son kulaklıklarından T13 X de bu rekabetçi ürünlerden biri. Gelin T13 X'in tüm özelliklerine yakından bakalım ve kendi segmentindeki ürünlere göre artılarını, satın alınıp alınmayacağını birlikte inceleyelim.

QCY T13 X'i incelediğimiz videomuza göz atmak isterseniz;

İlk bakış önemli: Tasarımla başlayalım

QCY T13 X üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Siyah ve beyaza ek olarak bir de mor seçeneği bulunuyor. Kutuya baktığımızda özellikle kapağın hafif parlak, pürüzsüz inci benzeri dokuya sahip tasarımı şık bir görünüm sunuyor.

Boyutları rahatça avucunuzun içinde tutabileceğiniz ölçüde ve hem kutu hem kulaklıklar oldukça hafif. Kulaklıklar 4'er gram, bu da kulakta konforu artıran bir özellik.

Kapaktaki hafif parlak dokunun kulaklıklarda da devam ettiğini görüyoruz. Her iki kulaklıkta da logo yer alıyor. Ayrıca kulaklara oturma noktasında da konforlu bir deneyim sunuyor T13 X. Günlük aktivitelerin yanında spor yaparken de kulağınızdan kayıp düşmeyecek bir tasarıma sahip diyebiliriz. Ayrıca IPX5 sertifikasına sahip, yani suya ve toza karşı da dayanıklı.

Genel olarak sade, minimal ve şık bir görünüm var diyebiliriz. Bu şık görünüme bu segment için oldukça iyi diyebileceğimiz bir malzeme kalitesi eşlik ediyor. Hem kutuda hem de kulaklıklarda dayanıksız, ucuz bir görüntü ve hissiyat olmadığını söylemek mümkün.

Ayrıca kutu ve kulaklık tasarımındaki doku ve renk tercihleri de bu segmentteki diğer kulaklıklara kıyasla estetik bir avantaj olmuş diyebiliriz. Kısaca cebinizde rahatça taşıyabileceğiniz, dayanıklı hissettiren, uzun süreli kullanımda konforlu hissettiren, hafif bir kulaklıkla karşı karşıyayız.

Ses ve mikrofon performansı ne durumda?

QCY T13 X, serinin önceki modeli olan T13 ile benzer özelliklere sahip. Ki T13 de özellikle ses kalitesi konusunda kendi segmentindeki kulaklıklar arasından beğeni toplayan bir seçenek olmuştu. Bu noktada QCY T13X'te iyileştirmelere gitmiş ve ses kalitesini biraz daha yukarı taşımış.

Aynı fiyat aralığında, bolca satılan diğer alternatiflere kıyasla özellikle hem bas - tiz dengesi açısından hem de sesteki bozulmaların düşüklüğü açısından QCY T13 X iyi bir performans sağlıyor.

Mikrofon tarafında ise ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliği ile donatılmış dört mikrofon var. Bu da sesin karşı tarafa sorunsuz aktarılmasını sağlıyor. Kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği ise bulunmuyor. Fakat ses yalıtımı performansı segmentine göre oldukça iyi olduğu için günlük kullanımda sorun yaşamayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Ayrıca QCY T13 X'in rüzgar engelleme patenti var. QCY'nin paylaştığı verilere göre bu özellik sayesinde 25 km/h hızda bile rüzgar ve gürültü performansı etkilemiyor. Bu da bu segmentteki bir kulaklık için rakiplerine göre tabii ki artı puan anlamına geliyor.

Bağlantı, şarj ve diğer teknik detaylar:

T13 X'te Bluetooth 5.3 bağlantısı var. Bu da hızlı bağlantı, daha kaliteli ses aktarımı ve güç tasarruflu bir kullanım anlamına geliyor. Ayrıca kulaklık mesafe testlerinde de iyi sonuç sergiliyor. Herhangi bir kopma sorunu yaşanmıyor.

Şarj performansına baktığımızda ise T13 X'in 8 saatlik bir kullanım sunduğunu görüyoruz. Kutu ile birlikte bu süre 30 saate çıkıyor. Bu segmentteki Redmi Buds 4 Lite gibi bazı popüler cihazlarda bu sürenin 5/20 saat seviyelerinde olduğunu düşünecek olursak QCY T13 X ile şarj performansı noktasında kullanıcılarına yüksek performans vadediyor diyebiliriz.

Bir diğer artı ise hızlı şarj desteği. 10 dakikalık kısa bir şarj, yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor.

Uygulama ile kontrol:

QCY T13 X, arayüzü oldukça pratik bir uygulama ile kontrol edilebiliyor. Buradan şarj ve bağlantı durumu kontrolü, ses ayarlamaları yapmak mümkün. Ayrıca kulaklıkları dokunmatik kontroller ile pratik şekilde kontrol etme imkanı da mevcut.

Sonuç olarak..

T13 X, kendi fiyat aralığında karşımıza çıkan oldukça başarılı seçeneklerden biri. Hem tasarım detayları, hem malzeme kalitesi hem de genel performansıyla segmentinde öne çıkmayı başarıyor. Eğer bu bütçe aralığında bir kulaklık arıyorsanız, siz de QCY T13 X'e göz atabilirsiniz.