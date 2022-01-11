Uygun Fiyatlı Samsung Akıllı Telefon Tavsiyeleri - 2022

Tuşlu telefonlar için Nokia ne demekse Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için de Samsung aynı anlama gelir. Pek çok kullanıcı özelliklerine bakmaksızın kendine bir Samsung marka akıllı telefon alır çünkü ister istemez uzun süredir piyasada olan bu markaya güvenir. Şirketin son yıllarda piyasaya sunduğu amiral gemisi modellerin fiyatının yüksekliği ise bazı kullanıcıları bir adım geri atmak zorunda hissettiriyor.
Her şeye rağmen Samsung marka akıllı telefonlardan kopmak istemiyorsanız hala satın alabileceğiniz uygun fiyata sahip modeller olduğunu bilmek sizi sevindirecektir. Elbette, uygun fiyatlı modellerin bazı özellikleri günümüz modellerine göre epey düşük ancak Samsung kalitesi ile hala uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Gelin uygun fiyatlı Samsung modellerine ve bu cihazların öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.
Uygun fiyatlı Samsung modelleri:
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A02s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy M11
- Samsung Galaxy M32
Samsung Galaxy A11: Hızlı şarj özelliği
- Ağırlık: 177 gram
- Ekran boyutu: 6.4 inç
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)
- Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP
- Pil: 4000 mAh
8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A11, PLS ekran teknolojisine ve 720x1560 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A01: HD+ ekran çözünürlüğü
- Ağırlık: 149 gram
- Ekran boyutu: 5.7 inç
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439 (SDM439)
- Kamera: 13 MP + 2 MP
- Pil:3000 mAh
PLS ekran teknolojisine ve 720x1520 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A01, 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. 3 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy M12: İddialı bir arka kamera performansı
- Ağırlık: 214 gram
- Ekran boyutu: 6.5 inç
- İşlemci: Samsung Exynos 850
- Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M12, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11 ile geliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A02: Bluetooth 5.0 teknolojisi
- Ağırlık: 206 gram
- Ekran boyutu: 6.5 inç
- İşlemci: MediaTek MT6739WW
- Kamera: 13 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A02, 4 çekirdekli 1.5 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. 2 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A02s: PLS ekran teknolojisi
- Ağırlık: 196 gram
- Ekran boyutu: 6.5 inç
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)
- Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A02s, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A12: Çift sim özelliği
- Ağırlık: 205 gram
- Ekran boyutu: 6.5 inç
- İşlemci: MediaTek Helio P35 (MT6765)
- Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
8 çekirdekli 2.3 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A12, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A21s: 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci
- Ağırlık: 192 gram
- Ekran boyutu: 6.5 inç
- İşlemci: Samsung Exynos 850
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A21s, 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken cihaz Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy M11: Bluetooth 4.2 teknolojisi
- Ağırlık: 197 gram
- Ekran boyutu: 6.4 inç
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)
- Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M11, PLS ekran teknolojisine ve 720x1560 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy M32: Android 11 ile geliyor
- Ağırlık: 180 gram
- Ekran boyutu: 6.4 inç
- İşlemci: MediaTek Helio G80 (MT6769V)
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Pil: 5000 mAh
8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M32, Super AMOLED ekran teknolojisine ve 1080x2400 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11 ile geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Önemli Android telefon üreticilerinden Samsung’un uygun fiyatlı bazı akıllı telefon modellerini listeledik ve kısaca cihazların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinden yer alan farklı kampanyalara ve cihaz özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.