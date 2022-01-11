Uygun Fiyatlı Samsung Akıllı Telefon Tavsiyeleri - 2022

Androidseverler için Samsung markasının yeri her zaman ayrıdır. Son yıllarda piyasaya sunduğu amiral gemisi modellerin fiyatları epey yüksek olsa bile hala uygun fiyata satın alabileceğiniz pek çok model bulunuyor. Gelin uygun fiyatlı Samsung modellerine ve cihazların öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Tuşlu telefonlar için Nokia ne demekse Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için de Samsung aynı anlama gelir. Pek çok kullanıcı özelliklerine bakmaksızın kendine bir Samsung marka akıllı telefon alır çünkü ister istemez uzun süredir piyasada olan bu markaya güvenir. Şirketin son yıllarda piyasaya sunduğu amiral gemisi modellerin fiyatının yüksekliği ise bazı kullanıcıları bir adım geri atmak zorunda hissettiriyor.

Her şeye rağmen Samsung marka akıllı telefonlardan kopmak istemiyorsanız hala satın alabileceğiniz uygun fiyata sahip modeller olduğunu bilmek sizi sevindirecektir. Elbette, uygun fiyatlı modellerin bazı özellikleri günümüz modellerine göre epey düşük ancak Samsung kalitesi ile hala uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Gelin uygun fiyatlı Samsung modellerine ve bu cihazların öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Uygun fiyatlı Samsung modelleri:

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy A11: Hızlı şarj özelliği

Ağırlık: 177 gram

Ekran boyutu: 6.4 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)

Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP

Pil: 4000 mAh

8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A11, PLS ekran teknolojisine ve 720x1560 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A01: HD+ ekran çözünürlüğü

Ağırlık: 149 gram

Ekran boyutu: 5.7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439 (SDM439)

Kamera: 13 MP + 2 MP

Pil:3000 mAh

PLS ekran teknolojisine ve 720x1520 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A01, 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. 3 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M12: İddialı bir arka kamera performansı

Ağırlık: 214 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: Samsung Exynos 850

Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M12, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11 ile geliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A02: Bluetooth 5.0 teknolojisi

Ağırlık: 206 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek MT6739WW

Kamera: 13 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A02, 4 çekirdekli 1.5 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. 2 farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A02s: PLS ekran teknolojisi

Ağırlık: 196 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A02s, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A12: Çift sim özelliği

Ağırlık: 205 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek Helio P35 (MT6765)

Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.3 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy A12, PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A21s: 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci

Ağırlık: 192 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: Samsung Exynos 850

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

PLS ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan Samsung Galaxy A21s, 8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı model aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken cihaz Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M11: Bluetooth 4.2 teknolojisi

Ağırlık: 197 gram

Ekran boyutu: 6.4 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450)

Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 1.8 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M11, PLS ekran teknolojisine ve 720x1560 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 15W hızlı şarj özelliğine sahip olan model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4.2 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy M32: Android 11 ile geliyor

Ağırlık: 180 gram

Ekran boyutu: 6.4 inç

İşlemci: MediaTek Helio G80 (MT6769V)

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemci kullanan Samsung Galaxy M32, Super AMOLED ekran teknolojisine ve 1080x2400 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamera performansıyla dikkat çeken model Android 11 ile geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerinin kullanıldığı cihaz aynı zamanda çift SIM özelliğine sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Android telefon üreticilerinden Samsung’un uygun fiyatlı bazı akıllı telefon modellerini listeledik ve kısaca cihazların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinden yer alan farklı kampanyalara ve cihaz özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.