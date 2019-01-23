Google'ın en az iki yıllık ana güncelleme sözü verdiği Android One işletim sistemi ile Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi A2 Lite'ın harika uyumu, fiyat performans telefonu arayanlar için birebir.

Birçok insan Android işletim sistemine sahip telefonları kullanmayı oldukça seviyor. Ancak, Android kullanıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi, güncellemenin ne zaman geleceği veya kullandığı telefona güncelleme gelip gelmeyeceği konusu.

Android kullanıcılarının son yıllardaki favori markalarından Xiaomi, Mi A2 ve Mi A2 Lite cihazları için bu sorunun üstesinden geliyor sayılır. Bu iki cihaz, Android One işletim sistemine sahip, yani Xiaomi’nin kendi sistemi olan MIUI’ye göre daha standart bir yazılıma sahip.

Her iki cihaz da oldukça etkileyici ve özgün. Xiaomi Mi A2 Lite, 4000 mAh bataryaya sahip, Android One ile uyumlu bir telefon. Kullanımı da oldukça kolay olan bu cihazda, son çıkan yüksek seviyeli oyunlar da rahatlıkla oynanabiliyor. Ayrıca, telefonun ekranı da 5,84 inç büyüklüğünde.

Mi A2 Lite’tan daha üst segment bir telefon olan Mi A2, 5,99 inçlik bir ekrana sahip. Snapdragon 660 işlemcisiyle, oldukça iyi bir performans sergileyen telefonun kamera performansı da gayet tatmin edici. Arka tarafta yer alan 12 MP ve 20 MP değerindeki kameralar, gelişmiş yapay zeka tanımlamasına da sahip.

Peki, Android One’ı bu kadar özel yapan şey nedir?

Öncelikle güvenlik garantisi bulunuyor. Mi A2 ve Mi A2 Lite gibi Android One cihazlar, 2 yıl boyunca ana güncellemeleri, en az 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alacak.

Ayrıca, telefon ömrünü uzatacak şekilde tasarlanmış batarya optimizasyonu da bulunuyor.