2020 yılında uyuyakalması sonucunda uçağı 111 kilometre ötedeki farklı bir havalimanına indiren Avustralyalı pilot hakkında açılan soruşturmanın raporları yayınlandı. Uçuş boyunca 40 dakika boyunca uyuyan pilotun uyku bozukluğu çektiği ve kokpitteki oksijen seviyesinin yanlış ayarlandığı ortaya çıktı.

2020 yılında farklı bir havalimanına indiği için soruşturma açılan pilotun soruşturmasında sona gelindi. Deneyimli pilotun, uçuş sırasında yorgunluktan tam 40 dakika boyunca uyuyakaldığı ve inmesi gereken havalimanını kaçırınca 111 kilometre uzaklıktaki havalimanına inmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Söz konusu olay, 2020 yılında Avustralya'da gerçekleşti. Cairns'ten Redcliffe'e giden Caravan tipi bir uçaktan sorumlu deneyimli pilot, fazla çalışmaktan yorgun olduğu için uçakta uyuyakaldı ve dolayısıyla pilot hakkında Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu soruşturma başlattı.

Pilotun uyuyakalmasının ardındaki sebebin sadece yorgunluk olmadığı ortaya çıktı

Soruşturma için yayınlanan raporda, Queensland'de yaşayan ve son derece deneyimli olan pilotun fazla çalışma saatleri yüzünden bitkin düştüğü ve bu yüzden uçakta uyuyakaldığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği sırada Hava Trafik Kontrolü, pilotla iletişime geçmeye çalıştı ancak 40 dakika boyunca uçaktan herhangi bir haber alamadı.

Pilotla tam 40 dakika sonra irtibat kurmayı başaran memur, pilotun sesinin son derece yorgun ve afallamış geldiğini dile getirdi. Yaklaşık 20 bin saat uçuş deneyimi olan pilot, uzun süredir uyku bozukluğu yaşadığını ve bunun artık işine yansıdığını belirtirken, hazırlanan rapor sonucunda durumun sadece yorgunluktan kaynaklanmadığını, yüksek irtifada kokpitte kullanılan oksijen seviyesinin yanlış ayarlanarak pilotu uykulu bir hale getirdiği ortaya çıktı.