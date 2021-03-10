Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sonrasında hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli ile ilgili yönetmelik hazırladı. Bu yönetmelik, uzaktan çalışma modelinin usul ve esaslarının belirlenmesini sağlıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatımıza giren ve artık kalıcı hale gelen uzaktan çalışma modeliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği" ile sürecin nasıl işleyeceğini, uzaktan çalışma modelinde nelerin esas olduğunu belirledi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, uzaktan çalışma modelinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor. Ayrıca bu yönetmelikte hangi işlerin uzaktan yapılamayacağı da belirtiliyor. Peki Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, ne gibi maddeler içeriyor?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yer alan maddeler şöyle

İş sözleşmesi yapılacak

Normal çalışma kapsamında işçi ile işveren arasında, bir iş sözleşmesi imzalanıyordu. Bu durum, uzaktan çalışma modelinde de geçerli olacak. Taraflar bir araya gelerek, işin konusu, süresi, ücreti, ücretin nasıl ödeneceği gibi detayları bu sözleşmede açıkça belirtecekler. Ayrıca işverenin sağlaması gereken iş ekipmanları ve araçlar ile bunların nasıl korunacakları da sözleşme içerisinde yer alacak.

Çalışma için uygun ortam oluşturulacak

Yönetmelikle birlikte işveren, çalışanın uzaktan çalışmasını sağlayacak ortamı da kurmak zorunda kalacak. Ancak bu konuda da taraflar arasında uzlaşma sağlanıp, alınan malzemelerin ödeme sürecinin belirlenmesine imkan tanınacak. Böyle bir uzlaşma olmazsa, masrafların tümünün işveren tarafından karşılanması beklenecek.

Fazla mesai ve esneklik, tarafların anlaşmasıyla mümkün olacak

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne göre bir çalışan, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre çalıştırılabilecek. Yani bu çalışanın fazladan mesai yapması ancak kendi izni ile mümkün olacak. Çalışma saatlerinin belirlenmesi ve bunların esnetilmesi durumu da taraflar arasında belirlenecek kurallara tabi olacak. Ayrıca bir işveren, çalışanının çalıştığı yerdeki iş güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Çalışanın iş güvenliği konusunda da eğitimi de işveren tarafından yapılacak.

Çalışma modelleri değişebilecek

Yönetmelik, çalışma şekillerinin değiştirilebilmesine imkan tanıyor. Bu bağlamda işveren ile çalışan, anlaşmaya vardığı takdirde normal çalışma ya da uzaktan çalışma modeli arasında geçiş yapabilecek. Ayrıca çalışan da normal çalışma modelinden uzaktan çalışma modeline geçiş için işverene talepte bulunabilecek. İşveren de bu talebi değerlendirmek ve ilgili hükümlerce hareket etmekle yükümlü olacak.

Son olarak, uzaktan çalışma modeline dahil olamayacak iş gruplarını da açıklayan yönetmelikte, "tehlikeli işler" grubuna giren ve daha çok kimyasal ya da radyoaktif maddelerle çalışılan iş gruplarında, uzaktan çalışma modelinin uygulanamayacağı belirtiliyor.