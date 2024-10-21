Almanya merkezli "uzaktan sürüş" şirketi Vay, çok yakında Avrupa'da testlere başlayacak. Peki otonom sürüşe yeni bir boyut kazandıran bu şirket, tam olarak ne yapıyor?

Otomobil sektörü, son dönemlerde otonom sürüş sistemlerine yoğunlaştı. Bu bağlamda; piyasadaki yeni nesil araçlar, kısmen de olsa otonom sürüş sistemiyle donatılmış durumdalar. Çeşitli firmalar da otonom sürüş sistemleri hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

İşte "Vay" olarak isimlendirilen şirket de onlardan bir tanesi. Ancak Vay'ın üzerinde çalıştığı sistem, alıştığımız otonom sürüş teknolojilerinden oldukça farklı. Almanya merkezli firmanın geliştirdiği teknoloji, aslında "uzaktan sürüş"ü temel alıyor. Firmanın kiralık otomobillerini merkezde bulunan bir grup personel, araçları bırakıldığı yerden garajlara götürüyor.

ABD'de test edilen teknoloji, yakında Avrupa'da da test edilecek

2024'ün başında ABD'nin Las Vegas kentinde test edilmeye başlayan Vay, an itibarıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan 34 milyon euro'luk yatırım aldı. Bu da şirketin, artık Avrupa pazarına açılmasını sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre Vay, önce Hamburg'da ardından da Belçika'da test edilmeye başlayacak.

Oldukça yeni bir girişim olan Vay, henüz 20 araçlık bir filoya sahip. Şirketin açıklamasına göre bu filo, yakında 100 aracı kapsayacak şekilde büyütülecek. Böylelikle ofislerdeki Vay personelleri, önlerindeki ekranları ve direksiyon setini kullanarak kiralanan araçları garajlara götürecekler. Son olarak; Vay'ın kiraladığı otomobillerin dört bir yanında sensörler ve kameralar bulunduğunu, bu verilerin ofislere gönderildiğini söyleyelim.

Vay'ın teknolojisinin nasıl çalıştığını anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: