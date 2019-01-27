Jüpiter'de Oluşan İki Dev Fırtına Görüntülendi

Jüpiter görevi için yıllar önce uzay yolculuğuna çıkan uzay aracı Juno, gezegene gittikçe yaklaşarak, Dünya'ya oldukça net veriler gönderiyor. Juno, çektiği fotoğraflar ile gezegende oluşan iki dev fırtınayı görüntülemeyi başardı.

NASA'nın 2011 yılında fırlatmasını gerçekleştirdiği Juno uzay aracı, yıllardır gaz bulutlarından oluşan dev gezegen Jüpiter'i takip halinde. Görevine Jüpiter'e oldukça yaklaşarak devam eden Juno, çektiği fotoğraflarla Dünya'ya gezegen hakkında oldukça aydınlatıcı bilgiler sunuyor. En yakın uçuşunu gezegenin güney yarım küresine, 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştiren Juno, o tarihte çektiği fotoğraflar ile iki dev fırtına görüntüledi.

Uzay aracından gelen fotoğraflar, merkezde işlendikten sonra detaylı bilgiler paylaşıldı. Oval BA adı verilen dev fırtınanın, 2000 yılında üç ayrı fırtınanın bir araya gelmesi ile oluştuğu açıklandı. Fotoğraflarda yer alan büyük bir kırmızı noktaya benzeyen görüntünün ise aynı süreçten geçerek ancak yüzyıllar öncesinden meydana gelmiş olabileceği söylendi.

NASA, Juno’nun Şubat ayında da aynı bölgelerin fotoğraflarını çektiğini bildirirken, aylar içerisinde fırtınalı ve türbülanslı bölgelerin büyük bir değişime uğradıklarını ifade etti. Dev kırmızı noktanın hızla değişim geçirerek, beyaz renge döndüğünü ifade eden gök bilimciler, bu kadar net fotoğraflara Juno’nun kamerasından gelen fotoğraflar ile ellerindeki verileri birleştirerek eriştiklerini ifade ettiler.