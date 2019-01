Uzay Çöpleri, 3D Yazıcılar Kullanılarak Azaltılabilir mi?

Günümüzde daha fazla dile getirilmeye başlanan uzay çöpleri konusuna MIT'den bir fikir geldi: 3D yazıcılar. Günümüzün ve geleceğin teknolojisi diyebileceğiz 3D yazıcılar sadece Dünya'yı değil uzayı da kurtaracak gibi.

Bilim insanları her geçen gün uzay çöpleri hakkında daha fazla endişe duymaya başlıyor. Uzay çöpü dediğimiz kavram, yapay olarak oluşturulmuş cisimlerin (uydular gibi) başıboş bir şekilde Dünya’nın yörüngesinde dönmesidir. Boyutları 1 metreden büyük olan yaklaşık 5000 uzay çöpü dünyamızın yörüngesinde başıboş bir şekilde dolaşıyor. Belki bunlardan daha küçük olan on binlercesi var. Bütün bu çöpler hem uzay araçları için hem de fırlatılacak yeni uydular için ciddi bir problem teşkil ediyor. Ayrıca uzay seyahatlerini yapmayı da zor bir hale getiriyor.

Massachussetts Instute of Technology Medya Laboratuvarı’ndan (MIT Media Lab) Danielle Wood isimli bir araştırmacı uzay çöplerinin nasıl azaltılacağı konusunda bir açıklama yaptı. Bu açıklama da aynı zamanda çok çeşitli milletlerin de uzay teknolojisine daha rahat bir şekilde katılabileceğinden bahsetti. “Uzayda yaptığımız bütün işlemler, yeryüzündeki herkesi ilgilendirir” dedi.

Wood, “Uzay problemi ile başa çıkabilmek için 3D yazıcısı gibi teknolojileri kullanarak uydu yapma işlemlerini uzayda halledelim, bu şekilde daha ucuz olur. Şu anki yaklaşımımız, uzay araçlarının tasarımı ve inşasını dünyada yapmak. Gelecekte uzayda minik fabrikaların olacağını hayal edebiliriz.” ifadelerinde bulundu.

Bu yöntem, uydunun ömrü dolduğu zaman çöp olmasını engeller. Uydu daha küçük parçalara bölünüp yeniden kullanılabilir veya eritilip 3D yazıcı için hammadde haline getirilebilir. Bu şekilde hem daha az çöp çıkar hem de daha ucuz uydular yapılabilir.

Wood ve ekibinin bir diğer fikri ise uzay araçlarında kullanılan yakıtlarla alakalı. Şu an bir uzay aracını fırlatmak için inanılmaz derecede zehirli roket yakıtı kullanıyoruz. Bu belki de atmosferimizi zehirliyor. Şu an pek çok bilim insanı kullanılan yakıt miktarını azaltmaya çalışıyor ama daha Wood’un daha radikal bir fikri var: “Uzay araçlarında kullanılan yakıtı seçebilir miyiz?” Wood ve ekibi şu an kullanılan yakıt yerine daha az zararlı ve daha ucuz olan paraffin wax kullanabilir miyiz sorusuna cevap arıyorlar.