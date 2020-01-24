Özel Bir Modül, Uzay Çöplerini Dünya'ya Düşürecek

Dizüstü bilgisayar boyutundaki Terminator Tape isimli bir modül, işleri biten uyduların uzay çöpü olarak Dünya’nın yörüngesinde kalmasını engelliyor. Terminator Tape, testlerde başarılı oldu ve önümüzdeki günlerde modül, iki uyduda kullanılacak.

Uzay çalışmalarında önümüzdeki yıllarda insanlığın başına bela olabilecek en önemli sorunlardan biri de uzay çöpleri. Tekil görevler için Dünya’nın yörüngesine gönderilen uydular, işleri bittiğinde yörüngede kalmaya devam ediyorlar. Artık işe yaramayacak bu uyduların yörüngeden temizlenmemesi, ilerideki uzay çalışmalarında kazalara neden olabilir.

Uzay çöplerinin ortadan kaldırılması konusunda çalışma yürüten Washington merkezli Tethers Unlimited isimli şirket, Terminator Tape ismi verilen bir modül geliştirdi. Terminator Tape aslında 70 metre uzunluğunda iletken bir banttan meydana geliyor. Terminator Tape, 70 metre uzunluğundaki bant sayesinde uyduların sürtünme kuvvetini artırarak işi bittiğinde Dünya’ya düşmesini sağlıyor. Modül, bu şekilde uzay çöplerinin oluşmasını engellemiş oluyor.

Eski uydular, uzay çöpü oluşmaması adına Dünya'ya düşürülecek

Terminator Tape, ilk olarak Haziran 2019’da SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen modül, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanlarının geliştirdiği Prox-1’e yerleştirildi. Terminator Tape modülü, eylül ayı başında ise aktif hale getirildi. Aktif hale gelen modül 70 metrelik iletken bant şeridini serbest bıraktı. Bu bant sayesinde uydu, Dünya'ya düşmeye başladı.

Prox-1 ile yapılan başarılı testin ardından Terminator Tape, başka uzay çalışmalarında da görev alacak. Tethers Unlimited, Terminator Tape’in yeteneklerini değerlendirmek için şimdi başka havacılık şirketleri ile anlaştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak Terminator Tape lansmanında modülün görev alacağı iki yeni uydu açıklanacak.

Tethers Unlimited’ın CEO’su Rob Hoyt, Terminator Tape’in olduğu uzay çöplerinin temizlenmesinde önemli bir görev alabileceğini açıkladı. Hoyt, “Terminator Tape, ölü uyduları hızlı bir şekilde düşürmek, büyüyen uzay çöpü sorunuyla mücadele etmek için yardımcı olacaktır” dedi.