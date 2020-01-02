Uzay Çöplerini Tespit Edebilecek Bir Yöntem Geliştirildi

Hem uzayla ilgili araştırmalar hem de dünyada sunulan bazı hizmetler için gezegenimizin yörüngesine çeşitli uyduların gönderilmesi gerekiyor. Ancak yörüngeye gönderilen bu uydular, gezegenimizin etrafında uzay çöplüğünün oluşmasına sebep oluyor. Çinli bilim insanları, bu çöpleri başarılı bir şekilde tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi.

Bilim insanları ve gökbilimciler, geçtiğimiz yıllar içerisinde uzay aktivitelerini bir hayli arttırdı. Şirketler gezegenimizin yörüngesine çeşitli servisleri sağlayabilmek için uydular gibi çeşitli araçlar gönderdi. Ancak gezegenimizin yörüngesine gönderilen bu araçlar, aynı zamanda Dünya’nın etrafında uzay çöplüğü oluşmasına sebep oldu.

Uzay ile ilgili yapılan yaklaşık yarım yüz yıllık bu çalışmalar sonucu olan bu uzay çöpleri, gezegenimizin yörüngesini uzay araçları için tehlikeli bir hale getiriyor. Ancak Çinli bilim insanları ve araştırmacılar, gezegenimizin yörüngesine dağılmış bu uzay çöplerini daha doğru bir şekilde tespit etmenin yolunu buldu. Bilim insanlarına göre bu yöntem, uzay araçlarının daha güvenli rotalar çizmesine yardımcı olacak.

Uzay çöplerini tespit etme

Bilim insanları, sayısı giderek artan uzay çöplerini tespit edebilecek bir sistem geliştirdi. Ufak kozmik çöpleri tespit etmek oldukça zor olsa da lazer taramalı teleskoplar, uzay çöplerini tespit etmedeki doğruluk oranını bir hayli arttırdı.

Journal of Laser Applications dergisinde yayınlanan makalede Liaoning Teknik Üniversitesi’nden Tianming Ma “Sinir ağları vasıtasıyla teleskopların hedefleme doğruluğunu artırdıktan sonra 1 metre karelik kesit alanlı bir uzay çöpü, 1.500 km gibi bir mesafeden tespit edilebilecek” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, ayrıca uzay çöplerini doğru bir şekilde tespit edebilmek için iki düzeltme algoritması vasıtasıyla bu teknolojiyi kullandılar. Ma, konuyla ilgili olarak uzay çöplerinin belli bir kesiminin kontrol edilebilmesinin yörüngedeki uzay araçlarının daha güvenli bir şekilde operasyonlara çıkmasını kolaylaştıracağını söyledi.