NASA, Hubble Uzay Teleskobu'ndan Galaksi Manzarası Paylaştı

Hubble Uzay Teleskobu 29 yaşında ve hala uzaydan harika görüntüler elde etmeye devam ediyor. NASA, 2019'u teleskoptan elde edilen güzel bir galaksi manzarasıyla noktaladı.

Hem NASA hem de Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, uzayı gözlemlemek için en güvenilir araçlardan biri. Yıllar içinde onarılan ve yükseltmeler alan teleskop, 29 yılı aşkın süredir çarpıcı görüntüler elde ediyor. NASA, 2019'a veda etmek için Hubble'dan elde edilen güzel bir görüntü seçti.

NASA tarafından paylaşılan görüntü, Dünya'dan 130 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve ESO 021-G004 olarak bilinen galaksiyi gösteriyor. Bizim bakış açımızdan sadece uzaydan güzel bir manzara gibi görünse de, galaksi hala gökbilimciler tarafından fikir edinebilmek için detaylı bir şekilde inceleniyor.

Hubble'dan gelen görüntü tam bir görsel şölen olsa da NASA, nereye bakacağınızı bildiğiniz sürece burada çok şey olduğunu söylüyor. Uzay Ajansı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu galaksi, aktif galaktik çekirdek olarak bilinen bir şeye sahip. Bu cümle karmaşık gibi görünse de, aslında gökbilimcilerin galaksinin merkezinden gelen farklı dalga boylarında çok fazla radyasyon ölçtüğü anlamına geliyor. Bu radyasyon, ESO 021-G004'ün merkezi bölgesine doğru giren ve orada gizlenen süper kütleli bir kara delik tarafından üretiliyor. Malzeme, bu kara deliğe doğru düştükçe, bir toplanma diskinin parçası olarak yörüngeye sürüklenir ve dönerek aşırı miktarda ısınmaya başlar. Sonunda yok olana kadar karakteristik, yüksek enerjili radyasyon yayar."

Bize bu eşsiz manzarayı sunan görüntüler, Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 tarafından toplandı. Teleskop, neredeyse otuz yıldır son derece iyi çalıştı ve birçok bilim adamı ve astronoma yardımcı olmaya devam ediyor.