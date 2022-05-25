Resmî Gazete’de yayımlanan ve başvuruları başlayan uzay yolculuğu projesinin ardından sosyal medya da ilginç ve komik paylaşımlar yapılmaya başladı.

Geçtiğimiz gün Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi’nin ardından Cumhurbaşkanı, bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamış ve başvuruların açıldığını duyurmuştu. Dün ortaya çıkan bilgilere göreyse 24 saat içinde 27.000 kullanıcı başvuru yapmış ancak sadece 150 kullanıcı aranan şartları sağlayıp başvuruyu tamamlayabilmişti.

Tabii ki uzaya gitme fikri sosyal medyada da oldukça ses getirdi. Kimi kullanıcılar bu projeyi desteklerken kimileri ise eleştirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise işin mizah tarafıyla ilgileniyordu.

Sosyal medyada mizah dolu paylaşımlar başladı

Özellikle Twitter’da yavaş yavaş dikkat çekmeye başlayan uzaya gitme fikri, kullanıcıların komik ve ilginç ve paylaşımlar yapmasına neden oldu. İşte sosyal medyada yavaş yavaş yapılmaya başlayan o paylaşımlardan bazıları;