Uzaya Gidecek İlk Türk, 'Astronot' Değil Turist Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk Türk uzay yolcusunu eğitecek ve uçuş hizmeti sunacak şirketi açıkladı. Türkiye, Axiom Space ile ortaklığa imza attı.

Uluslararası uzay yarışı büyük bir hız kazanmışken Türkiye’nin de geri kalmaması için geçtiğimiz yılın şubat ayında “Milli Uzay Programı” tanıtılmıştı. Program kapsamında 10 hedef belirlenmiş, bu hedeflerden birisi de bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesiydi. Bu hedefe ulaşılması için bugün kritik bir duyuru geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından paylaştığı duyurusunda seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Mustafa Varank’ın paylaşımı şu şekildeydi:

İlk Türk uzay yolcusu, Axiom Space tarafından eğitilecek:

Axiom Space nedir?

Son yıllarda uzayda en aktif isimlerden birisi olmayı başaran Axiom Space, henüz 2016 yılında kuruldu. Texas merkezli özel uzay şirketi, NASA ile bir iş birliğine imza atarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na turistik yolculuklar yapmaya başladı. Bu yolculukların ilki, geçtiğimiz aylarda başarıyla gerçekleşmişti.

Bunun yanı sıra Axiom Space, henüz geçtiğimiz hafta önemli bir iş birliğiyle de gündeme gelmişti. NASA, insanlığın yeniden Ay’a ayak basmasını hedeflediği Artemis uzay görevlerinde astronotların giyeceği ay kıyafetlerinin Axiom Space tarafından geliştirileceğini ve üretileceğini açıkladı.