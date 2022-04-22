İlk Turistler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Mahsur Kaldı

Axiom Space tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ax-1 göreviyle ISS'e çıkan ilk turistler, istasyonda mahsur kaldı. NASA, olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil astronotların dönüş uçuşlarını erteledi.

Axiom Space isimli özel uzay şirketi, 8 Nisan’da insanlık için bir ilk olan göreve imza atmıştı. NASA ortaklığıyla gerçekleştirilen ve SpaceX’in Crew Dragon aracıyla yapılan görevle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), tarihinde ilk kez sivil astronotlara ev sahipliği yapmaya başladı. Fakat ISS’e çıkan sivil astronotlar, planlanandan daha uzun süre uzayda kalmak zorunda olacak.

NASA, yeni paylaştığı açıklamasında SpaceX’in Crew Dragon aracını Dünya’ya indirdiği Florida açıklarındaki kötü hava koşullarının astronotların geri dönüş tarihini ertelediğini açıkladı. Üstelik bu erteleme yalnızca bir günlük bir erteleme değildi. 20 Nisan’da dönüşü planlanan sivil astronotlar, yeni ertelemeyle birlikte 24 Nisan’da dönüş yapabilecekler.

Herkese yetecek kadar malzeme var:

NASA tarafından yapılan açıklamanın devamında ISS’teki stoklar hakkında da bilgi verildi. NASA, istasyonda orada bulunan 11 kişiye de yetecek kadar gıda olduğunu açıkladı. Öte yandan ilk kez istasyona giden ve muhtemelen zor şartlarla karşılaşan sivil astronotların nasıl bir ruh hali içinde olduklarına değinilmedi.

Ax-1 göreviyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy, Amerikan gayrimenkul yatırımcısı Larry Connor ve eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe’ye ev sahipliği yapmaya başladı. Üç isim, tecrübeli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderliğinde istasyona ulaştı.