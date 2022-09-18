Rusya, Elon Musk’ın Uydularını Tehdit Etti

Rus bir diplomat, Elon Musk’ın Starlink uydularının Ukrayna’daki durumda kendilerinin aleyhine işlev gördüğünü ve dolayısıyla misilleme için meşru bir hedef haline gelebileceğini belirtti.

Tesla ve SpaceX’in patronu, 2022’ye Twitter’ı satın alma olayı ile damga vuran ünlü milyarder Elon Musk, Rusya’nın hedefi haline gelmiş olabilir. Elon Musk’ın bugüne kadar uzaya birçok sebepten ötürü gönderdiği uyduları, Rusya’yı rahatsız etmiş gibi görünüyor.

Bundan birkaç yıl önce Elon Musk, uzaya bir dizi Starlink uydusu göndermişti. Rusya hükümetinden bir diplomat, yaptığı açıklamada bu uyduları bir tehdit olarak algılayabileceklerini belirtti. Gelin açıklamanın detaylarına beraber göz atalım.

‘Sivil uydular misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir’

12 Eylül tarihinde Rus diplomat Konstantin Vorontosov tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da geniş bant erişimi sağlayan Starlink'e atıfta bulunularak sivil uyduların meşru askeri hedefler olabileceği belirtiliyor. Açıklama tam olarak şöyle:

“Dış uzay teknolojilerinin zararsız kullanımının ötesine geçen ve Ukrayna'daki olaylar sırasında belirginleşen son derece tehlikeli bir eğilimin altını çizmek istiyoruz. Yani, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından ticari ve altyapı dahil olmak üzere sivil unsurların askeri amaçlarla dış uzayda kullanılması. Görünüşe göre meslektaşlarımız bu tür eylemlerin aslında askeri çatışmalara dolaylı katılımı teşkil ettiğinin farkında değiller. Yarı sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir.”

Rus yetkili, Birleşmiş Milletler'in uzay tehditlerini azaltma konusundaki açık uçlu çalışma grubuna yaptığı açıklamada, sivil uyduların "misilleme için meşru bir hedef haline gelebileceğini" belirtiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.