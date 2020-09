Uzaylı İstilası Temalı 15 Kaliteli Bilim Kurgu Filmi

Bilim kurgu denilince akla ilk gelen uzaylı filmleri oluyor. Her ne kadar son derece vasat örnekleri olsa da bu temaya sahip kaliteli filmler de bulunuyor. Dünya'nın yabancı yaşam türleri tarafından bir şekilde istila edildiği, ancak vasat olmayan kaliteli bilim kurgu filmlerini sizler için derledik.

1969 yılında aya ilk adımın atılması ile beraber uzaylı filmlerinde büyük bir artış yaşandı. En popüler konu ise uzaylı istilası ya da olası uzay savaşlarıydı. Bu konu üzerinde yapılmış olan pek çok farklı bilim kurgu filmi var. Fakat bunlar arasında bazıları öne çıkıyor ve tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.

Uzaylı istilası temalı filmlerde her zaman dünyaya inmiş garip canlılar yok. Bazen yalnızca böyle bir istilanın düşüncesi bile etkileyici bir film yaratmaya yetiyor. Sizin için uzaylı istilası temalı en dikkat çeken 15 bilim kurgu filmi listesi hazırladık. Listedeki her bir film, bir gün başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda bulutlardan çok daha fazlasını görme ihtimalimizi anlatan, tekrar tekrar izlenebilecek filmlerdir.

Uzaylı istilası temalı bilim kurgu filmi önerileri:

Predator (1987)

Men in Black (1997)

Signs (2002)

War of the Worlds (2005)

Cloverfield (2008)

Paul (2011)

Super 8 (2011)

Attack the Block (2011)

Prometheus (2012)

Ender's Game (2013)

Oblivion (2013)

Edge of Tomorrow (2014)

Arrival (2016)

Life (2017)

Captive State (2019)

Captive State

Vizyon tarihi: 2019

IMDb: 6,0

Oyuncular: John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors

Dünya istila edilmiş ve aradan on uzun yıl geçmiştir. Uzaylıların uzun yıllar dünyayı kolayca yönetebilmesinin nedeni ise onlarla işbirliği yapan insanlardır. Kraldan çok kralcı olup kendi ırkına ihanet eden bu insanlar, uzaylılardan bile daha büyük bir düşman durumundadırlar. Fakat hala bu istilaya direnen insanlar vardır ve alacakları en büyük ders, asla kimseye güvenmemeleri gerektiğidir.

War of the Worlds

Vizyon tarihi: 2005

IMDb: 6,5

Oyuncular: Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins

Usta yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunda olduğu film, uzaylı istilasının tam ortasında kalan bir ailenin var olma mücadelesine odaklanıyor. Filmin hikayesi o kadar gerçekçi ki, olası bir istila durumunda nasıl hayatta kalınır rehberi olarak bile izleyebilirsiniz. Aksiyon sahnelerinden ziyade, insan doğasına odaklanmış, usta işi bir film.

Life

Vizyon tarihi: 2017

IMDb: 6,6

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds

Uzun yıllardır uzayda canlı bir yaşam formu olup olmadığını sorgulayan insanlık, sonunda bunu keşfetmek için başarılı bir Mars yolculuğuna çıkar. Üstelik bu yolculuk sırasında gerçekten de bir canlı yaşam formuna rastlarlar. Ancak bir sorun vardır; buldukları canlı türü uzayda hayat var mı sorusunun değil, uzayda neden hayat yok sorusunun yanıtı olabilecek bir canlıdır.

Ender's Game

Vizyon tarihi: 2013

IMDb: 6,6

Oyuncular: Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld

Ender's Game filminde başarılı bir şekilde işlenen hikayede; uzaylılar çoktan dünyaya saldırmış ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuşlardır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyalılar tarafından uzayda bir askeri eğitim kampı kurulur. Burada yetişen gençler uzaylılara karşı savaşacaklardır. Tüm bu standart akışı bozan ise inanılmaz yeteneklere sahip Ender Wiggin isimli bir gencin eğitim kampına katılması olur.

Attack the Block

Vizyon tarihi: 2011

IMDb: 6,6

Oyuncular: John Boyega, Jodie Whittaker, Alex Esmail

Uzaylılar bu sefer İngiltere’ye, hem de tam başkent Londra’nın güney bölgesine iniyorlar. Her zamanki gibi hiç de dost canlısı olmayan uzaylılar etrafa korku saçarken, mahallelerini koruma görevi bir grup gence düşüyor. Aksiyon dolu sahnelerin komedi ile başarılı bir şekilde harmanlandığı filmde, ibre tersine dönüyor ve bu sefer uzaylılar, dünyalılar tarafından kovalanmaya başlıyor.

Signs

Vizyon tarihi: 2002

IMDb: 6,7

Oyuncular: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin

2000’li her şeyin biraz daha farklı olacağı tahmin ediliyordu ancak uzaylı istilası beklenenin de ötesinde bir düşünceydi. Signs, uzun yıllardır yapılan uzaylı istilası temalı filmler arasında en başarılı olanlardan biri olarak kabul ediliyor. Standart bir bilim kurgu filminden farklı olarak filmde, seyircinin yüreğini ağzına getirecek kadar yoğun gerilim sahneleri bulunuyor.

Oblivion

Vizyon tarihi: 2013

IMDb: 7,0

Oyuncular: Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough

Başarılı bir çizgi roman uyarlaması olan Oblivion’da dünyamız çoktan uzaylı istilasına uğramıştır ve insanlar artık eski evlerinde değil, uzayda yaşamaktadırlar. Deneyimli bir asker, insanlığın eski evine bir keşif görevine çıktığı sırada dünyanın o kadar da yalnız olmadığını görür. Dünya artık uzaylılar tarafından ele geçirilmiş bir gezegendir.

Super 8

Vizyon tarihi: 2011

IMDb: 7,0

Oyuncular: Elle Fanning, AJ Michalka, Kyle Chandler

J.J. Abrams’ın hem yazdığı hem de yönetmen koltuğunda olduğu filmin 1970’li yılların sonunda bir grup çocuğun başına gelen son derece heyecan dolu olayları anlatıyor. Küçük bir kasabada yaşanan tren kazasının ardından açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar. Bu dünyadan olmadığı kesin olan bu olayları araştırmak ise konuya oldukça meraklı olan bir grup çocuğa düşer.

Cloverfield

Vizyon tarihi: 2008

IMDb: 7,0

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

Cloverfield, çekim tekniği nedeniyle diğer istila filmleri arasında kendine özel bir yer edinmiştir. Bütün filmi bir el kamerası kaydından izleriz. Böylece izlediğimiz bir film değil de sanki gerçek bir kurban tarafından kaydedilmiş, gerçek bir olaymış gibi hissettirir. Bir grup arkadaş doğum günü partisi yapmak için bir araya gelir ve parti bir el kamerasıyla kaydedilir. Fakat o sırada New York, bir daha asla eskisi gibi olamayacağı bir olay yaşamaktadır.

Paul

Vizyon tarihi: 2011

IMDb: 7,0

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen

Bir parodi bilim kurgu hikayesi olan Paul, o güne kadar çekilmiş pek çok farklı uzaylı filminde yer alan klişelerle dalga geçmeyi başarmış bir filmdir. Bir komedi filmi olmasına rağmen birçok uzay filminden çok daha kaliteli bir görselliğe sahip olan film; uzaylı meraklısı iki gencin meşhur 51. Bölge’nin dışında bir uzaylı canlı yakalamalarıyla başlıyor. Sonrasında yaşanan olaylar ise bir Spielberg filmini hatırlatan cinsten.

Prometheus

Vizyon tarihi: 2012

IMDb: 7,0

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender

Efsane Alien serisinin beşinci devam filmi olan Prometheus, seri içinde parlayan konusu ile ayrı ele alınmayı hak ediyor. 21. yüzyılın sonlarında, Prometheus gemisi mürettebatının eline farklı gezegenlerde insanlara ait antik yapıların görüldüğü bir harita geçer. Bu yapılar sayesinde insanlığın neden yok olduğunu çözmek isteyen ekip haritayı takip eder ancak başlarına gelecek olaylar geçmişte yaşanan felaketlerden çok da farklı olmayacaktır.

Men in Black

Vizyon tarihi: 1997

IMDb: 7,3

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino

Aslında dünyamız her zaman bir tehdit altında ve onu koruyan son derece gizli bir örgüt var. Bir Marvel hikayesi olan Men in Black, 1997 yılında yapılan ilk filmi ile büyük beğeni topladı ve ardından farklı yıllarda üç devam filmi daha çekildi. Her yeni filmle birlikte dünya dışı hayat ile ilgili yeni bir şeyler öğrendiğimiz seri, aksiyon dolu olduğu kadar komedi unsurlarıyla da dolu.

Predator

Vizyon tarihi: 1987

IMDb: 7,8

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Kevin Peter Hall

1987 yılı yapımı Predator filmi standart bir aksiyon filmi gibi başlar ancak filmin bir noktasında askerlerin savaştığı canlının bizim dünyamızdan olmadığı fark edilir. İlk filminden sonra farklı yıllarda birçok Predator filmi daha çekilmiştir. Konu o kadar ilgi çekmiştir ki daha sonra pek çok farklı oyuna, çizgi romana da ilham olarak yan hikayeleri ortaya çıkmıştır. Uzay filmleri sevenler için kaçırılmayacak bir efsane.

Edge of Tomorrow

Vizyon tarihi: 2014

IMDb: 7,9

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Uzaylıları yenmek ve dünyayı kurtarmak için bir yol var ancak bunun için askerlerin defalarca ölmeleri ve aynı günü yeniden yaşamaları gerekiyor. Kimse böyle bir şeye kolay kolay gönüllü olmayacağı için Birleşik Savunma Kuvvetleri, hiç savaş tecrübesi olmayan bir askeri alır ve bu sistemin içinde uzaylılarla yaşanan savaşın ortasına atar. Tom Cruise’un başrolünde olduğu filmde heyecan dalgası bir saniye olsun dinmiyor.

Arrival:

Vizyon tarihi: 2016

IMDb: 7,9

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Muhtemelen hayatınızda izleyeceğiniz en farklı uzaylı istilası temalı film budur. Zira konuya bambaşka bir şekilde yaklaşan Arrival (Geliş), insanların Dünya'ya gelen uzaylılar ile iletişim kurma çabasını anlatıyor. Ancak bu size filmin sürükleyiciliği hakkında şüpheye düşürmesin. Gerilim dozu yüksek, son derecce başarılı bir kurguya sahip film izliyoruz. Keyifli seyirler.

Sizin için uzaylı istilası temalı en dikkat çeken 15 film listesi hazırladık. Listedeki filmler; korku, komedi, macera, aksiyon gibi türler çerçevesinde yapılmış başarılı uzaylı filmleridir ve her biri tekrar tekrar izlenmeyi hak etmektedir Listedeki filmler hakkındaki düşüncelerinizi ve listede olmasını istediğiniz filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.