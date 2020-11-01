Uzmanlar: Otonom Ölümcül Robotlarda Silahlanma Artıyor

Uzmanlara göre Hollywood filmlerinde gördüğümüz otonom ölümcül silahlar gittikçe daha yaygın hale geliyor. Gün geçtikçe de bu silahların kontrolü zorlaşıyor.

Çoğu Hollywood filminde ya da bilim kurgu distopyasında ölümcül robotlar veya otonom sistemler görüyoruz. Öte yandan bu teknolojiler aslında öyle uzak gelecekte karşımıza çıkacak hayali şeyler değil. Belki bir terminatör görmeyeceğiz ama başka otonom silahlar mevcut.

Uzmanlara göre bu tür ekipmanlarla silahlanma son birkaç yılda dramatik şekilde arttı. Dünyanın askeri kuvvetleri otonom silahlanma yarışına girdi ve bu mücadele her geçen gün daha da dururulamaz hale geliyor.

Otonom silahlara ilgi büyük

Hampshire Koleji’nden Barış ve Dünya Güvenliği Çalışmaları profesörü Michael Klare, Digital Trends’e yaptığı açıklamada Pentagon’un savaş alanlarında otonom ölümcül robotlar kullanmak için attığı adımları yıllardır izlediğini açıkladı. Profesör, açıklamalarında Savunma Bakanı Mark Esper’in yakın zamanda donanmayı silah taşıma kapasitesine sahip insansız gemiler ve denizaltılar ile donatmaktan bahsettiğine dikkat çekti. Ayrıca Hava Kuvvetleri’nin de otonom savaş droneları geliştirmekte olduğunu, ordunun ise otonom tanklara yöneldiğini söyledi.

Klare, şu anda savaş oyunlarında prototiplerin test edildiğini ancak seri üretime geçilmediğini ifade etti. Uzmana göre beş yıl içerisinde savaşa hazır modeller üretilmeye başlanacak. Firmaların da gelecekteki büyük sipariş potansiyelini gördüklerini söyleyen uzman, bu alanda ciddi bir rekabet olduğunu da sözlerine ekledi. Pentagon kendisine en uygun prototipleri seçtikten sonra ciddi meblağlar ödeyecek.

Otonom silahlar güvenli olacak mı?

Dünya üzerindeki hiçbir silah güvenli değildir, hepsi kötü amaçlarla kullanılabilme potansiyeli taşımaktadır. Klare ise esas olarak bu teknolojinin kolayca kontrolden çıkabileceğine ve ciddi zararlar verebileceğine işaret ediyor. Bir robotun bozulması, hatalı işlem yapması ya da hacklenmesi çok ciddi zararlar doğurabilir.

Klare, Rusya’ya ya da Çin ana karasında füze atabilme kabiliyetine sahip otonom gemilerin söz konusu olduğunu söyleyerek, “Böyle bir geminin kendi kafasına göre Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmaya karar vermeyeceğinden emin olmak istersiniz.” diyor. Bu araçların ne kadar kontrole sahip olacağı ve tamamen güvenilir olup olmayacağına dair bilgi istiyor.

Otonom askeri ekipman hakkında siz ne düşünüyorsunuz?