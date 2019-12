Yapılan yeni bir araştırmaya göre üzüm zarından elde edilmiş üzüm bazlı çözelti, buzlanmaya karşı tuz gibi geleneksel maddelerden daha etkili bir sonuç veriyor.

Üzümün, meyve olarak tüketmesinin yanı sıra şaraba dönüştürülerek tüketilmesi gibi farklı kullanım alanları bulunuyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, üzümün gıda işlevinin aksine bambaşka bir alanda daha kullanılabileceğini gösteriyor. Bu yeni araştırmaya göre üzüm, kış ayları geldiğinde yol güvenliğini ve buzlanmayı önlemek açısından tuzdan çok daha etkili bir çözüm sunuyor.

Kış geldiğinde yurt genelindeki çeşitli yollarda buzlanmalar olabiliyor ve bu, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Hal böyle olunca da kar temizleme ve buz çözme işlemleri günün her saatinde gerçekleştiriliyor, yollar temizleniyor ve tekrar güvenli hale getiriliyor. Sorun şu ki bu yöntem, oldukça maliyetli olabiliyor ve ABD’ye yılda 5 milyar dolara mal oluyor.

Üzüm, geleneksel yöntemlerden daha etkili bir çözüm sunuyor:

Washington Devlet Üniversitesi’ne göre üzümler ve bazı tarımsal atıklar, bu sorunun çözümünde kullanılabilir. Traffic Technology Today, bu hikâyeyi ele aldı ve yüksek lisans öğrencisi Mehdi Honarvar Nazari ile çevre mühendisliği profesörü Xiaming Shi ile birlikte WSU araştırmacılarıyla bu konuyu tartıştılar.

WSU araştırma ekibinin ‘Journal of Materials in Civil Engineering’ dergisinin aralık sayısında yayımlanan çalışmasına göre ABD’de her yıl yaklaşık 27 milyon ton tuz (sodyum klorür), karayollarında kış bakımı için kullanılıyor. Ekip ayrıca kloritlerin çevrede bozulmadığının ve uzun vadede çevresel riskler oluşturabileceğinin de altını çiziyor.

Üzüm bazlı çözeltiler, beton ve asfalta daha az zarar veriyor:

En yaygın kullanılan buz çözücü maddeler; metalleri, asfaltı, betonu aşındıran ve toprağa ulaştığında suda yaşayan türler için risk teşkil eden kimyasallara sahiptir. Bu noktada pancar suyu, aşındırıcı etkiyi azaltmak ve buz çözme performansını artırmak için ilave edildi ancak su kütlelerine girdiğinde oksijeni tüketebilir ve bu da iyi bir şey değil.

Yüzlerce test ve araştırmanın ardından ekip, üzüm zarından kimyasal bozunma ve doğal fermantasyon yoluyla elde edilen üzüm bazlı çözeltinin, buzu daha hızlı eritebileceğini ve aynı zamanda türler için daha az risk oluştururken beton ve asfaltta önemli ölçüde daha az hasara yol açabileceğini keşfetti.