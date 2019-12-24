Facebook'a 2016 yılında yüklenen bir fotoğraf, uzunluğuyla akıllı telefonları adeta kilitliyor. Birkaç yıldır popülaritesi hiç düşmeyen bu paylaşım, telefonları kilitlemesine rağmen yüz binlerce yorum ve paylaşım alıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza dahil olan sosyal medya platformları, bugüne dek pek çok içeriğin viral hale gelmesine neden oldu. Platformlara hemen her gün sayısız içerikler yükleniyor ve bu içerikler, milyonlarca kullanıcıya birkaç saat içerisinde ulaşıyorlar.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, aslında 2016 yılında paylaşılmış. Yıllar önce paylaşılan bu görüntü, bugün yeniden popüler hale geldi. Çünkü bu paylaşımın sinir bozan bir yanı var. Öyle ki; bu gönderiyi akıllı telefonunuzda açtığınız zaman telefonunuz kilitleniyor. Çünkü az sonra paylaşacağımız fotoğraf, çok farklı bir uzunluğa sahip.

Yukarıda görmekte olduğunuz fotoğraf, söz konusu paylaşımın ölçeklendirilmiş bir versiyonu. Ancak bu görüntünün orijinal hali o denli uzun ki telefonunuzdan açmak çok da mümkün olmuyor ve akıllı telefonunuz adeta kilitleniyor. Söz konusu viral paylaşım, bugüne dek 207 binden fazla yorum ve 701 binden fazla da paylaşım almış durumda. Facebook kullanıcıları, bu gönderiye 600 binden fazla duygu emojisi bırakmış durumdalar.

Aslına bakacak olursanız bu görselin çözünürlüğü yalnızca 2x750. Yani çok da büyük bir boyuta sahip değil. Ancak Facebook, görseli ana sayfaya sığdırmak için 2 piksellik genişliği, yüzlerce piksel genişliğe çıkarıyor. Hal böyle olunca da uzunluk, on binlerce piksele ulaşıyor. Görsel aslında telefonunuzu kilitlemiyor ancak o kadar uzun oluyor ki kaydırarak görseli geçmek oldukça uzun sürüyor.

İşte Facebook'ta viral olan ve ekranınızı adeta kilitleyen paylaşım