Vampir Temasıyla Öne Çıkan V Rising'i İnceledik

Uzun zamandır 'hayatta kalma' oyun türü kendince şekillenip farklı türlere bürünüyor. Hem gerçek oyunculara karşı (PvP) hem de yapay zekaya sahip düşmanlara karşı (PvE) hayatta kalma ise son dönemlerde moda. Bu modayı vampir teması ile başarılı bir şekilde işleyen V Rising de bu yazımızın inceleme konusu.

Vampir teması oyun dünyasında çok sık rastlamadığımız bir tema. Hele ki bunu hayatta kalma öğeleriyle süslemek daha da nadir bir durum. Buna rağmen Stunlock Studios oldukça başarılı bir iş çıkarmış. V Rising'in kendi türündeki diğer oyunlardan hiçbir eksiği yok, hatta artısı var diyebiliriz.

Oyun mekaniklerinin iyi çalışması özellikle içerisinde PvP'ninde (player vs. player, oyuncuya karşı oyuncu) yer aldığı bir oyundan en büyük beklentiniz olabilir. V Rising ise bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Bunun yanı sıra içerdiği PvE (player vs. environment, oyuncu çevreye/yapay zekaya karşı) oynanış tarzı da PvP ile karışmıyor ve aradaki denge çok güzel sağlanıyor. Gelişmek için PvE oynamanız gerekirken, gelişiminizi korumak için PvP kısmına da önem vermeniz gerekiyor.

V Rising dünyasında PvE ve PvP oynamak

Artıları:

Renkli bir dünya ve günümüze uygun grafikler

PvE ve PvP’nin güzel harmanı

Gelişim hissinin güzel yansıtılması

Eksileri:

Ara sıra ortaya çıkan optimizasyon sorunu

Resmi sunucuların 50 kişilik olması beklemeye sebep olabiliyor.

V Rising’in dünyası kesinlikle hem PvP hem de PvE için güzel harmanlanmış. Boss savaşları çeşit anlamında oldukça yeterli ve savaşmak kesinlikle eğlenceli. Bunun yanı sıra PvP kısmı da dünyada kendince bir eğlenceye sahip. PvP yapmak öldüğünüz takdirde envanterinizin boşalmasına sebep oluyor. Fakat kendisine benzer oyunların aksine en azından ekipmanlarınız üstünüzde kalıyor. Bu da V Rising’in daha az cezalandıran bir oyun olmasını sağlıyor. Yine de ekipmanlarınız üstünüzde kalsa bile materyaller gelişmenizin temel yolu olduğu için gelişiminiz olumsuz bir şekilde etkileniyor. Nadiren de olsa çok fazla oyuncunun veya yaratığın bulunduğu ortamlarda optimizasyon sorunu yaşayabiliyorsunuz. Fakat oyunun erken erişimde olması bu durumu görmezden gelmenizi sağlayabilir.

Oyunun dünyası oldukça büyük ve yaratık çeşitliliği temelinde PvE olmayan bir oyun için oldukça yeterli. Oyunun görevler aracılığıyla yaptığı rehberlik sayesinde gelişmek çok zor olmuyor ve haritada ilerledikçe kendi üst seviyenizin nerelerde başladığını anlamanız çok uzun sürmüyor. Bunun yanı sıra materyal konusunda hatırı sayılır miktarda zaman harcamanız gerekse de genel olarak ihtiyacınız olan materyalleri harita aracılığıyla bulabiliyorsunuz. Dünya üzerinde yaptığınız keşiflerde kamp, köy, kasaba vb. yerler haritanızda işaretleniyor ve işaretlenen yerden alabileceğiniz tüm materyallerde altında yazıyor. Bu durum uzun süreli materyal toplama işini çok daha çekilebilir hale getiriyor ve PvE içeriğinin keyifli olmasını sağlıyor.

V Rising’in oynanış çeşitliliği: Oyun kendini tekrar ediyor mu?

Artıları:

Farklı düşman ve boss tipleri

PvE ve PvP için yeterli sayıda silah tipi

Farklı oynanış türlerine ev sahipliği yapan yetenek ağacı

Eksileri:

PvE içeriğin kendini tekrar etmesi

Building’in henüz çok gelişmiş olmaması

Karakter özelleştirmesinin yetersiz olması

V Rising’i tam olarak tecrübe etmek için PvP ve PvE’yi birlikte deneyimlemeniz gerekiyor. Çünkü oyunun genel teması sadece PvE oynamanıza imkan tanısa da asıl tecrübe iki temanın harmanından ortaya çıkıyor. Sadece PvE olarak oynamak isterseniz maalesef sizi bekleyen şey oyunun kendini tekrar etmesi olacak. Bir yere kadar yaratık çeşitliliği, yetenek ağacı ve silahlar sizi eğlendirecek fakat belli bir süreden sonra yapacağınız şeyler oldukça rutine bağlayacak ve bu da sıkılmanıza sebep olacak. Ancak PvE ve PvP’yi beraber harmanlarsanız zaten güneş faktörü yüzünden gölgeden gölgeye koşmanız gerekirken üstüne bir de normal düşmanların yanına gerçek oyuncuların tehdidi ekleniyor. Bu da oynanışta birçok yerde farklılık olmasını sağlıyor.

V Rising, gelişimin tüm yollarını boss öldürme üzerinden sağlıyor. Açılacak yeni şematikler, yeni silahlar ve yeni eşyalar gibi gelişmeye dair olan her şey boss öldürmekten geçiyor. Yetenek ağacı; Blood, Illusion, Unholy, Chaos, Frost ve Vampire Powers adı altında 6 farklı bölümden oluşuyor. Vampire Powers dışındaki bölümler genel olarak ofansif ve defansif yeteneklere ev sahipliği yaparken, Vampire Powers kısmı ulaşım için kullanılabilecek yetenekler veya insanları ele geçirmek için kullanabileceğiniz özel yetenekleri içeriyor.

Silah ve kan tipinin çeşitliliği

V Rising 7 farklı silah tipi sunuyor. Bu silahlar şu şekilde:

Mace

Axe

Slasher

Reaper

Spear

Sword

Crossbow

Bu silahlardan 5 tanesini erken safhalarda elde edebilirken kalan 2 tanesini (Reaper ve Slasher) oyunun orta safhalarına doğru elde edebiliyorsunuz. Oyun içerisinde aynı anda yetenek ağacından 4, silahlardan ise 2 farklı yeteneği kullanabiliyorsunuz. Silahlarınızı ve yeteneklerinizi sürekli değiştirdiğiniz takdirde oynanış oldukça çeşitleniyor. Her silah tipinin kendince bir bonusu yanında getirdiğini göz önünde bulundurursak, ne kadar çeşitli oynarsanız o kadar rahat oynarsınız.

Oyundaki bir diğer önemli faktör ise kullandığınız kan tipi. Oyunda kanınızın hem tipi hem de ne kadar değerli olduğu önemli bir faktör. Oyun içerisinde düşmanlardan elde edebileceğiniz 6 farklı kan tipi bulunuyor ve o kanların kalitesi de yüzdelik oranla belirleniyor. Kanın yüzdelik oranı ne kadar yüksekse o kadar fazla özellik aktif oluyor. Bu kan tipleri ise şu şekilde:

Brute: Genel olarak iyileştirme faktörüne ve saldırı hızına odaklanan Brute; Bandit ve Armored Soldier’lardan (haydutlar ve zırhlı askerler) elde edilebiliyor.

Genel olarak iyileştirme faktörüne ve saldırı hızına odaklanan Brute; Bandit ve Armored Soldier’lardan (haydutlar ve zırhlı askerler) elde edilebiliyor. Creature: Hareket hızı, güneşe karşı dayanıklılık ve hasar azaltma bonusları sağlayan Creature genel olarak hayvan türlerinden elde edilebiliyor.

Hareket hızı, güneşe karşı dayanıklılık ve hasar azaltma bonusları sağlayan Creature genel olarak hayvan türlerinden elde edilebiliyor. Rogue: Kritik hasar şansı, hareket hızı ve ulaşım için kullanılan yeteneklerin bekleme süresinde azalma sağlayan Rogue; Archer, Assassin ve Trapper’lardan (okçu, suikastçı ve tuzakçı) elde edilebiliyor.

Kritik hasar şansı, hareket hızı ve ulaşım için kullanılan yeteneklerin bekleme süresinde azalma sağlayan Rogue; Archer, Assassin ve Trapper’lardan (okçu, suikastçı ve tuzakçı) elde edilebiliyor. Scholar: Büyü gücünü, büyü bekleme süresini, büyülerden can çekme gücünü artıran Scholar, Spellcaster’lardan (büyücülerden) elde edilebiliyor.

Büyü gücünü, büyü bekleme süresini, büyülerden can çekme gücünü artıran Scholar, Spellcaster’lardan (büyücülerden) elde edilebiliyor. Warrior: Fiziksel güç, silah yeteneklerinin bekleme süresi ve hasar azaltma gibi özellikler sağlayan Warrior; Armored Soldier ve Bandit’lerden elde edilebiliyor.

Fiziksel güç, silah yeteneklerinin bekleme süresi ve hasar azaltma gibi özellikler sağlayan Warrior; Armored Soldier ve Bandit’lerden elde edilebiliyor. Worker: Kaynaklardan daha fazla verim alma, nesnelerden gelen hasarı azaltma, atın üstünde daha hızlı gitme ve tek vuruşta kaynak yok etme şansı gibi özellikler sağlayan Worker; zayıf insanlardan ve işçilerden elde edilebiliyor.

Sonuç: PvE oynamak bir süre sonra sizi sıkabilir. PvP ve PvE ise V Rising’den uzun süre keyif almanızı sağlayabilir

Artıları:

Hayatta kalma ve PvP arayanlar için birebir

Yetenek ağacı ve silahların çeşitliliği

Renkli ve dolu dünyası

Eksileri:

Sunucuların dolu olması bazen can sıkabiliyor

Building ve karakter özelleştirmesinin henüz az olması

Nadiren de olsa optimizasyonun sorun çıkarması

V Rising, hayatta kalma türünde uzun soluklu bir hissiyat için oldukça başarılı. Oyun henüz yeni çıktığı için kendince birtakım eksiklikleri yanında getiriyor (optimizasyon sorunu gibi). Fakat yapımcı ekip oyunla ilgileniyor ve bu durumda oyunun hızlı bir şekilde gelişeceğini gösteriyor. Oyun co-op oynamak için oldukça uygun. PvP’de PvE’de co-op oynamak için oldukça elverişli ve bir o kadar da eğlenceli. Sonuç olarak sahip olduğu vampir teması, oynanışındaki çeşitlilik ve renkli dünyası ile V Rising deneyim edilmesi gereken bir oyun.