Son günlerde adından en çok söz ettiren oyunlar arasında yer alan Valheim, çıkışının 6. haftasında 6 milyondan fazla sattı. Valheim, Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayının ilk günlerinde oyun severlerin karşısına yeni bir oyun çıktı. Viking temalı hayatta kalma oyunu olan Valheim, kısa sürede büyük bir popülarite yakaladı ve GTA 5 ve PUBG gibi oyunların rekorlarını alt üst ederek zirvede kendine yer ayırdı. Kısa sürede Steam'in en çok satan oyunlar listesinde uzunca süre zirvede kalmayı başaran Valheim, henüz bir ayını doldurmadan 3 milyondan fazla indirilmişti.

Şimdi ise oyunun çıkış tarihi olan 2 Şubat'ın üzerinden henüz 6 hafta geçmişken yeni satış rakamları açıklandı. Gelen açıklamalara göre Valheim, 6. haftasında 6 milyondan fazla satarak başarısını katladı.

2021'in en çok satın alınan oyunu oldu:

Oyunun geliştiricisi Iron Gate Studios'dan gelen verilere göre 6 milyondan fazla satan Valheim, bu başarıyla birlikte 2021'in şu ana kadar en çok satan PC oyunu olmayı da başardı. Iron Gate Studios aynı zamanda oyun üzerinde hala çalıştıklarını belirtti. Ekip, mevcut hataların düzeltilmesi için getirilecek güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Valheim için 2021'de şimdilik belirlenen üç büyük güncelleme ve bir de yama var. Iron Gate Studios'un sözünü verdiği bu üç güncellemenin ve yamanın ne zaman geleceğine dair henüz bir tarih verilmiş değil ancak ekibin açıklamalarına bakılırsa ilk güncelleme olacak olan Hearth and Home'u önümüzdeki haftalarda görebiliriz.

Oyunun ilk büyük güncellemesi olacak olan Hearth and Home ile birlikte ev yapma ve yemek yapma için yeni malzemeler, yeni tarifler ve yöntemler gibi bir dizi yenilik gelecek. Ardından oyun severler bu yılın ilerleyen dönemlerinde Cult of The Wolf ve Ships and The Sea isimli iki güncelleme ile daha buluşacak.