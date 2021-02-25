Viking kültüründen esinlenen, henüz erken erişiminde olan hayatta kalma oyunu Valheim, henüz daha yeni duyurulmasına rağmen eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırarak dünyanın en çok oynanan 2. oyunu oldu. Oyuna bu denli bir ilgi varken, biz de sizler için, belirli yönlerden Valheim’a benzeyen alternatif oyunları listeledik.

Oyunun yapımcısı Iron Gate Studio’nun ilk oyunu olan Valheim; Satisfactory ve Deep Rock Galactic gibi ünlü oyunların da yayıncısı olan Coffee Stain Studios. Hayatta kalma oyunlarında çok fazla görmediğimiz Viking kültürü ve ilgi çekici hikayesiyle oyuncuları kendine bağlayan oyunun grafikleri günümüz teknolojilerinin gerisinde kalsa da; sürükleyici yapısıyla anlık oyuncu sayısında 350 bin bandını geçmiş durumda.

Ancak Valheim'ın popülerliğinden dolayı farklı seçenekler arayanlar da var. Bu listede yer alan yapımlar, Valheim'ı seven oyuncuların hoşuna gidebilir.

Valheim'ı sevenler için oyun önerileri:

The Forest

Ancestors: The Humankind Odyssey

Impact Winter

Force of Nature

Omensight

Mr. Prepper

Conan Exiles

Ark: Survival Evolved

Satisfactory

Bu yıl ikincisi oyunculara sunulacak The Forest:

Bir adaya düşen uçaktan sağ kurtulan biri olarak, adada hayatta kalmaya çalıştığınız oyun, hikayesiyle oyunculara üzücü bir macera sunuyor. Hikayeden bağımsız olarak adada hayatta kalabildiğiniz, binalar inşa edebildiğiniz ve adayı keşfedebildiğiniz oyundaki düşmanlarınız ise insan yiyen ada yerlileri. Geceleri geçirmenin oldukça zor olduğu The Forest’ın ikinci oyunu da 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

The Forest’ın Valheim’a en çok benzeyen özelliği ise oyunların craft mekaniği. Her iki oyunda da hem bina hem de eşya olarak sıfırdan yapabileceğiniz birçok şema bulunuyor.

İnsanların tarih süresince gelişimlerini görebileceğiniz Ancestors: The Humankind Odyssey

Oyuncuları, insanlığın nasıl ortaya çıktığı ve bugün içinde bulunduğumuz toplumun nasıl oluştuğu hakkında bir maceraya çıkaran Ancestors: The Humankind Odyssey, sizi Afrika’nın ormanlarında gezinen, yolculuklarının başında; en eski akrabalarımızın rolüne sokuyor. Üçüncü şahıs olarak oynanan oyun bu özelliğiyle kendini birçok hayatta kalma oyunundan ayırıyor.

Oyuna kaybolan bebek bir maymunu yöneterek başlıyorsunuz. Hayatta kalma oyunu olarak oyuncularına en zor şekilde hayatta kalmaları için de hiçbir şekilde görev işareti vermeyen oyun ile geçmişte var olan bir maymun olarak; gelecekteki nesiller için hayatta kalarak yapılar inşa edebilirsiniz. Ancestors: The Humankind Odyssey’in Valheim’a en çok benzeyen özelliği, her iki oyunun da konularının daha önce hiçbir hayatta kalma oyununda kullanılmamış olması.

Yavaş temposuna rağmen başarılı bir yapım: Impact Winter

Felaketten kurtulan bir gruba liderlik eden Jacob isimli karakterin ana karakter olduğu oyunda; içinde bulunduğunuz grubun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Listedeki diğer oyunlara nazaran biraz daha yavaş tempolu bir oyun olan Impact Winter’da, hikaye ve görevler, hayatta kalma unsurlarından ön planda.

Her iki oyunun da hayatta kalma oyunu olması dışında, Impact Winter’ın Valheim’a en çok benzeyen özelliği grafikleri. İki oyunda da zamanın gerisinde stilistik grafiklendirme yapılmış. Her iki oyun da bize bir oyunu oynanabilir kılan unsurun grafik olmadığını gösteriyor.

Sakin sakin çiftlik kurup kendinizi doğaya kaptırabileceğiniz Force of Nature:

Çok bilinmeyen bir hayatta kalma oyunu olan Force of Nature’a oyuncular, herhangi bir alete sahibi olmadan başlıyorlar. Sıfırdan gelişime başlanan oyunda görevler, oyuncuya yeni öğeler üretmede ve yeni tariflerin kilidini açmada rehberlik ediyor. Oyunda seviye kazanmak, bazı pasif özellikleri ve hareket hızı gibi bazı temel istatistikleri de arttırıyor.

Valheim gibi grafik konusunda çok da ileride olmayan Force of Nature, daha çok oynarken rahatlayabileceğiniz, çiftçilik yapabileceğiniz, ağaçları kesip doğanın seslerini dinleyebileceğiniz bir oyun. Force of Nature da Impact Winter ve tabii ki Valheim gibi kaliteli bir oyun deneyimi için grafikten çok daha fazlasını sunuyor.

Aksiyon ve rol yapma sistemleriyle dikkat çeken Omensight:

Valheim’a tek benzerliği haritadaki canlıların ve boss’ların çeşitliliği olan Omensight bir aksiyon, rol yapma oyunu.Omensight hikayesi, her biri belirli bir türden oluşan ve kendilerini büyük bir güç mücadelesinin içinde bulan birkaç krallığın etrafında dönüyor. Elbette tek hikaye bu diplomasiden oluşmuyor; Voden adlı kıyametin getiricisi olarak adlandırılan dev bir iblis, oyunun dünyasındaki her şeyi yok etmeye çalışıyor. Oyuncumuz işte tam da bu noktada devreye giriyor.

Daha önce oldukça popüler filmlerde yer alan bir hikaye gibi oyuncumuz son 24 saatini tekrar tekrar yaşayarak bu iblisi yok etmenin yollarını arıyor.

Nükleer bir tehlikeye karşı elinizi çabuk tutmanız gereken Mr. Prepper:

Mr. Prepper, isminden de anlaşılacağı üzere, oyuncunun yaklaşan bir nükleer tehlikeye karşı hazırlığını konu alan bir oyun. Henüz çıkmamış olan oyun 18 Mart 2021 tarihinde erişime açılacak. Konusu ve grafikleriyle oldukça ilgi çeken Mr. Prepper’da komşularınızla takas yapabilir, yer altı sığınağınızı geliştirebilir ve yaklaşan nükleer savaşa karşı en iyi yer altı sığınağını inşa edebilirsiniz. Mr. Prepper’ın Valheim’a en benzeyen özelliği hayatta kalma teması ile inşa edilebilen veya kullanılan yapıların ve eşyaların çeşitliliği.

Efsane Conan evreninde geçen Conan Exiles:

Yazar Robert E. Howard’ın Conan evreni tehlikelerle dolu hata kabul etmeyen bir her. Conan Exiles da tam olarak bu itibarı sürdüren bir oyun. Conan Exiles fazlasıyla zor olarak nitelendirilen bir oyun. Bu zorluğunun nedeni ise sadece dünyadaki diğer oyuncular ve botlar değil, aynı zamanda etrafınızdaki kurtlar, devler ve korkulması gereken diğer şeyler. Bütün bunlara ek olarak haritalarındaki kum fırtınaları ve vahşi kuzey soğukları oyuncuları hayli zorlayan etkenler.

Conan Exiles ve aynı zamanda Valheim’da da oyuncular oyuna sıfırdan başlıyor. Çoğu hayatta kalma oyununda olduğu gibi ağaçlara yumruk atarak başladığınız bu oyun, oldukça heyecanlı maceralar sunuyor oyuncularına. Her ne kadar Conan Exiles, Valheim’a göre daha çok çaba gerektiriyor. Haritadaki diğer oyuncular Conan Exiles’ı Valheim’a göre biraz daha zorlayıcı hale getiriyor.

Türün en popüler yapımlarından Ark: Survival Evolved:

Ark: Survival Evolved oyuncularına verdiği özgürlüklerle bilinen bir oyun. Oyunda yünlü bir mamutun üzerine makineli tüfekle koşabilir ya da evcilleştirdiğiniz bir Quetzal’ın üzerine platform kurarak haritadaki diğer oyunculara savaş açabilirsiniz.

Her ne kadar optimizasyonu kusursuz olmasa da oldukça geliştirilmiş yapay zekası ile "Dinozorlar çağında insanlar yaşasaydı nasıl olurdu?” sorusuna cevap veriyor Ark. Etrafta size zarar verebilecek birçok dinozor ve canlı varken Ark’ın birden çok haritasında hayatta kalmaya çalışabilir, kendi üssünüzü inşa edebilir ve haritayı keşfedebilirsiniz.

Tıpkı Valheim’da olduğu gibi, Ark’ta da diğer hayatta kalma oyunlarının çoğunda olmayan bir özellik var: Tekne inşası. Ark: Survival Evolved’a indireceğiniz modlarla kendi özel teknenizi inşa edebilir ve Ark’ın devasa haritalarında geminizle deniz yolculukları yapabilirsiniz.

Valheim'ın yapımcısından bir diğer oyun: Satisfactory

Valheim’ın yayıncısı Coffee Stain Studio’nun bir diğer sevilen oyunu Satisfactory de sıfırdan başladığınız bir oyun. Aynı stüdyonun yayınladığı iki oyun olan Valheim ve Satisfactory, aynı tür oyunlar olmasalar da her ikisinde de büyük bir dünya ve keşfedilecek birçok unsur var. Bir oyunda sıfırdan bir fabrika kurarken diğerinde neredeyse bir uygarlık kurduğunuz oyunların her ikisi de eleştirmenlerde oldukça olumlu puan almış oyunlar.

Valheim’a benzeyen oyunları dahil ettiğimiz listenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin de aklınızda Valheim benzeri oyunlar varsa, yorumlarda belirtebilirsiniz.