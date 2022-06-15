Geçtiğimiz yılın en popüler oyunlarından birisi olan Valheim'ın Xbox Game Pass'e dahil edileceği açıkladı. Microsoft, oyunun PC ve Xbox için ne zaman Game Pass'de oynanabilir olacağını da paylaştı.

Geçtiğimiz yıl çıkışıyla birlikte oyun dünyasında yeni bir akıma dönüşen Valheim, günümüzde halen geliştirilmeye ve on binlerce anlık oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Açık dünya hayatta kalma türündeki başarılı oyun, bugünse pek çok oyuncuyu sevindirecek bir haberle karşımıza geldi.

Microsoft tarafından paylaşılan yeni duyuruya göre Valheim, yakın zamanda şirketin abonelik tabanlı oyun hizmeti Xbox Game Pass’e dahil edilecek. Böylelikle Xbox Game Pass aboneliği olan oyuncular, Valheim’a ayrı bir ücret ödemeden sadece abonelikleriyle oyunu hem PC hem de konsol üzerinden oynayabilecekler.

Xbox Game Pass PC'ye önümüzdeki aylarda geliyor

Duyuruya göre oyun, Xbox Game Pass’in PC hizmetine önümüzdeki sonbahar döneminde, Xbox hizmetineyse 2023 yılının ilkbahar aylarında eklenecek. Ayrıca oyun, Xbox ve Microsoft Store sürümlerinde çapraz oyun desteğine sahip olacak. Böylelikle bugüne kadar oyunu Steam üzerinden oynayanlar, oyunun Xbox Game Pass’e gelmesiyle birlikte oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Valheim, Şubat 2021’de piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasını alt üst etmeyi başarmış ve büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. Bugüne kadar düzenli olarak güncellenmeye devam eden oyun, Hearth & Home gibi devasa güncellemeler de almıştı. Oyun, geçtiğimiz şubat ayında Steam Deck için de oynanabilir hale gelmişti.