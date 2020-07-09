Valorant'ın İlk Ultra Silah Kaplaması Geliyor: Ejder Ateşi

Valorant, Ajder Ateşi ile ilk ultra silah kaplamasını oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kaplama, özel animasyonları ve tasarımıyla büyüleyici olsa da fiyatıyla büyünün etkisi kaçıyor diyebiliriz.

2020’nin en dikkat çekici oyunlarından Valorant, ilk ‘ultra’ silah kaplamasına kavuşuyor. Ejder Ateşi isimli kaplama, diğer taktik FPS oyunlarındaki silah kaplamalarına kıyasla epey ilginç bir tasarıma ve animasyonlara sahip. Aynı ilginçliği fiyatında da gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Yeni silah kaplamasından konuşmaya başlamadan önce ‘Ultra silah kaplaması nedir?’ sorusunun yanıtını verelim. Valorant’ta Özel, Üstün, İhtişamlı, Ultra ve Seçkin olmak üzere 5 farklı silah kaplaması türü bulunuyor. Seçkin kaplamaların fiyatları silahtan silaha değiştiğiden en pahalıların ultra kaplamalar olacağını söyleyebiliriz.

Gelelim Ejder Ateşi’ne… Valorant’ın ilk ultra silah kaplaması, tam 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik bu fiyat, yalnızca ürünü satın almak için ödemeniz gereken bedel. Oyuncuların silah kaplamasının seviyesini yükseltmek için ekstra ödemeler yapması gerekecek.

Aslına bakacak olursanız Valorant’ın web sitesine girdiğinizde ultra silah kaplamaları için fiyatın 2475 VP (VP, Valorant’ın oyun içi para birimi) olduğunu görüyorsunuz. Bu da ultra silah kaplamalarının normalde yaklaşık 25 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak Ejder Ateşi dörtlü bir set olduğundan 2475 VP x4 olarak fiyatı hesaplıyoruz ve karşımıza 100 dolarlık bir bedel çıkıyor.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bu fiyat, yalnızca silah kaplamasını en düşük seviyede kullanmak için ödemeniz gereken bedel. Ayrıca ayrı bir para birimi olan Radianite ile kaplamanın seviyesini yükseltmek isterseniz daha da fazla ödeme yapmanız gerekecek. Seviyelerin yükseltilmesi ise -aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi- bazı özel animasyonların açılmasını sağlayacak.

Yalnızca bir silah kaplamasının neredeyse iki oyun fiyatına satışa sunulması düşündürücü ve eleştiriye açık bir durum olabilir. Bununla birlikte Riot Games, oyun dünyasında oldukça tecrübeli bir şirket ve böyle bir fiyat belirlerken muhakkak bunun oyuncular tarafındaki karşılığını da düşünmüştür.

Valorant’ın Ejder Ateşi silah kaplaması tanıtım videosu