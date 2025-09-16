Valorant'a "Replay" özelliği geldi

VALORANT, en son güncelleme olan 11.06 ile "Tekrar Sistemi"ni (Replay System) getiriyor. Bu özellik sayesinde rekabetçi, derecesiz, hızlı oyun ve Premier modlarındaki maçlarınızı kaydedebilir ve tekrar izleyebilirsiniz.

VALORANT, 11.06 yama notlarıyla en çok beklenen özelliklerden biri olan Tekrar Sistemi'ni getirdi. Bu yeni özellikle birlikte artık rekabetçi (Competitive), derecesiz (Unrated), hızlı oyun (Swiftplay) ve Premier modlarında oynadığınız maçları kaydedip yeniden izleyebileceksiniz.

Yama notlarında ayrıca, Riot Games'in son altı ayda 40.000 bot hesabını yasakladığı belirtildi. Bu hamle, oyunun daha adil ve rekabetçi bir ortam sunması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Yoru ve Reyna gibi ajanlardaki görünmezlik hatası ve konsol oyuncularına yönelik bazı sorunlar da giderildi.

Yama ile gelen bir diğer önemli değişiklik ise, performans artışı sağlamak amacıyla RawInputBuffer ayarının kaldırılması oldu. Bu ayar artık her zaman etkin bir şekilde çalışacak ve özellikle fare gecikmelerini minimuma indirmeye yardımcı olacak. Tüm bu güncellemeler, VALORANT'ın daha akıcı ve rekabetçi bir oyun deneyimi sunma hedefini pekiştiriyor.