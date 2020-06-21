VALORANT'a Teslim Olma Seçeneği Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Metacritic’te düşük oy bombardımanına tutulan VALORANT’a teslim olma özelliğinin ekleneceği ortaya çıktı. Yeni özelliğin nasıl işleyeceği resmi olarak açıklanmasa da veri madencileri bu bilgiyi de keşfetmeyi başardı.

Riot Games, geçtiğimiz günlerde çıkardığı FPS türündeki oyunu VALORANT için 1.02 yamasını duyurdu. Kıdemli yapımcı Ian Fielding, yeni yamayla birlikte teslim olma işlevinin oyunculara sunulacağını aktardı.

1.02 yamasıyla birlikte oyunculara sunulacak olan yeni özellik, dün yayınlanan blog yazısında duyurulurken teslim olma işleviyle ilgili daha fazla detaya girilmedi. Ancak bir veri madencisi, özelliğin nasıl çalışacağını bulmuş olabilir.

Teslim olma seçeneği

Teslim olma seçeneği 8. raunttan sonra ve devre başına bir kere kullanılabilecek böylece teslim olma seçeneği 'spam'lanamayacak. Ayrıca oyuncular teslim olma yönündeki oylarını sıraya koyacaklar ve takımın geri kalanının da fikir birliğine varması için bir sonraki rauntta aktif hale gelecek.

VALORANT’ın idari yapımcısı Anna Donlon, bu özelliğin bu yama içerisinde yer almadığını, karmaşık bir özellik olduğunu ve halen test aşamasında olduğunu söyledi. Oyun için yayınlanan 1.01 yamasında oynanışa etki eden değişiklikler gerçekleştirilmişti. Bu yamada Sage’in etkisi azaltılmış, Spike ve Spike Rush da elden geçirilmişti.

Sage’in menzili 20 metreden 10 metreye düşürülerek etkisi azaltılmıştı. Geliştiriciler, bunun alan savunması karakteri olarak rolünü güçlendirmek için yaptıklarını söylemişti. Karakterin menzilinin azaltılması, savunma tarafındaki işlevselliğini korurken alan ele geçirmedeki verimliliğini düşürmüştü.

Spike ve Spike Rush’taki değişikliklerin çoğunluğu ise orb'lar (küreler) etrafında şekillendi. Oyun, rastgele seçilen 'buff'larla birlikte 5 küreye sahip olacak. Oyuna eklenen ise üç buff türü bulunuyor: Sağlık Küresi (Health Orb), takım sağlığını yeniliyor; Altın Silah Küresi (Golden Gun Orb), oyuncuya tek atışta düşmanı öldürme özelliğini kazandırıyor; Yanıltma Küresi (Deception Orb), rakip takıma 10 saniyelik 'paranoya' yaşatıyor. Ayrıca bunlara ek olarak 'Ultimate Orb' da oyuna eklenecek.