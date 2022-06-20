Valorant Türkiye, En İyi 'Fade' Oyuncularını Seçiyor

Varolant Türkiye, oyuncuların Fade ile gerçekleştirdikleri en iyi oyunları 'kapıştıracaakları' bir yarışma başlattı. Yarışmanın kazananlarına verilecek ödül de açıklandı.

Haziran 2020’de piyasaya sürülen ve çıktığı gibi tüm dünyada büyük bir popülerlik kazanan Valorant, özellikle ülkemizde de sevilerek oynanmaya devam ediyor. Türk oyuncuların ilgisi büyük oranda devam ederken Valorant Türkiye’de zaman zaman oyunculara ödüller dağıttığı bazı etkinlikler düzenliyor.

İşte Valorant Türkiye’nin ödüllü etkinliklerinden bir yenisi daha bugün duyuruldu. Valorant Türkiye tarafından paylaşılan duyuruda oyuncular, Türk karakter Fade ile oynadıkları en iyi oyunun kaydını paylaşmaya davet edildi. Yarışmanın kazananının kim tarafından belirleneceği ve verilecek ödül de açıklandı.

Kazananlar Ferit ‘wtcN’ Karakaya tarafından belirlenecek:

Oyuncuların göndereceği Fade oyunlarını izleyecek ve kazananı belirleyecek isim, Türk FPS dünyasının ünlü ismi Ferit ‘wtcN’ Karakaya olacak. Karakaya’nın seçeceği 10 şanslı kişi ise İstanbul merkezli giyim markası ve Valorant ortaklığıyla üretilen ‘Les Benjamins X VALORANT Fade Kit’i kazanacak.

Oyuncuların Fade temalı bir tişört ve bir hoodie kazanmasını sağlayacak yarışmaya başvuru için son gün 28 Haziran olarak açıklandı. Yarışmaya katılmak için yapılması gereken tek şey ise Fade oyunlarınızı Twitter’da ‘#NoContextFade’ etiketiyle paylaşmak olacak.