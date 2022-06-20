Call of Duty'nin hile engelleme yazılımına, hilecileri komik duruma düşürecek yeni bir özellik geldi. "Silahsızlandır" isimli yeni uygulama, hilecilerin silahlarını yok edecek. Hileciler, oyunda yumruk bile atamadan oradan oraya koşturup duracaklar.

Call of Duty: Vanguard ve Warzone gibi oyunlarda kullanılan "Ricochet Anti-Cheat" isimli hile engelleme yazılımı güncellendi. Bu güncelleme, hilecilere anladıkları dilden yanıt veriyor. Gelin hep birlikte Activision tarafından yapılan resmi açıklamalara bakalım.

Call of Duty serisi için geliştirilen hile engelleme yazılımının son sürümü, hilecileri oldukça komik bir duruma düşürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre oyun içerisinde hile yaptıkları tespit edilen oyuncular, artık işlevsiz bir hale gelecekler. Eğer Call of Duty'yi masum bir şekilde oynarken birisi gelip size yumruk bile atamıyorsa bilin ki o kişi hileci. Şirket, bu anti-hile özelliğine "Silahsızlandır" ismini vermiş durumda.

Hileciler, silahsız ve ellerini bile kullanamadan koşuşturup duracaklar

Aslına bakacak olursak Call of Duty geliştiricileri, hile ile uzun zamandır mücadele ediyorlar. Hatta 2022'nin başında "Hasar Kalkanı" ve "Gizleme" olarak isimlendirilen iki özellik de kullanıma sunulmuştu. Hasar Kalkanı, tespit edilen hilecinin rakibe hasar vermesini engelliyor, Gizleme ise hilecilerin ses duymasını ve mermileri takip etmesini engelliyordu. Silahsızlandır özelliği ise hilecileri komik duruma düşürmek için atılmış bir adım...

Ricochet Anti-Cheat için geliştirilen Silahsızlandır özelliği, hilecilerin ellerindeki tüm silahları ortadan kaldıracak. Ayrıca hileciler, tespit edildikleri an itibarıyla yumruk bile atamaz hale gelecekler ve tabiri caizse ortalıkta "deli dana gibi" koşturup duracaklar. Oyunu kurallarına göre oynayan oyuncular da o anlara şahitlik edecekler. Peki hilecileri rezil kepaze edecek bu özellik hileyi engeller mi? Bu pek de olası görünmüyor...