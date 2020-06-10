VALORANT'ın İzleyici Sayısı Beklenenin Altında Kaldı

Riot Games’in geliştirdiği yeni FPS oyunu VALORANT’ın oyun izleme platformlarındaki izlenme sayıları beklentilerin altında kaldı. Oyun, geçtiğimiz hafta en çok izlenen ilk beş oyun arasına giremedi.

Riot Games’in elinden çıkan VALORANT, yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılanmış ve oyunun Avrupa sunucuları bakıma alınmak zorunda kalınmıştı. Biz de PC’nizde oynayıp oynamayacağınızı kontrol edebilmeniz için sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca oyunu oynayanların faydalanabileceği VALORANT’taki en iyi silahları da sizlere aktarmıştık.

Günümüzün en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends’ı da geliştiren Riot Games, oyunun kapalı betasında büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı. Ayrıca şirket, oyunun kapalı beta anahtarını Twitch üzerinden izleyenlere vermesi, henüz betanın ilk haftasında rekor izleyici sayılarına ulaşmasını sağlamıştı.

VALORANT’a olan ilgi azaldı:

Oyunun beta döneminde ve çıkışından hemen sonra karılaştığı yoğun ilgi giderek azalmışa benziyor. Tabii kapalı beta döneminde salgın sürecinin yanı sıra Riot Games ve Twitch’in akıllıca geliştirdiği çıkış stratejisinin etkisi büyüktü. Oyuna hâlâ bir ilgi olsa da oyun, yayınlanmadan önce gördüğü ilgiye de henüz ulaşabilmiş değil.

Oyunla ilgili en büyük endişeyse VALORANT’ın geçtiğimiz hafta en çok izlenen ilk 5 oyun arasına girememiş olması. Tabii oyunun izleyici sayısının kapalı beta dönemine göre düşmesi normal ancak düşüşün bu kadar sert olması beklenmiyordu. Dünya genelinde büyük yayıncıların çoğu oyunu oynamaya devam etse de oyuna duyulan heyecan biraz azalmış gibi görünüyor. Oyun, aslında kendi hayran kitlesine ulaşmayı başlamış durumda ancak bu kitle beklendiği kadar geniş değil.

Tabii bunun Riot Games gibi büyük bir stüdyoyu ve onun elinden çıkan VALORANT gibi bir oyunu endişelendirmesi pek mümkün değil. Oyuna yeni haritalar ve yeni ajanlar eklendikçe izleyici sayısı da artacaktır. Siz de oyunu oynamayı tercih edenlerdenseniz sizin için hazırladığımız VALORANT’ta kullanabileceğini 12 şahane taktiğe göz atabilirsiniz.