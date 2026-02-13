Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

VALORANT VCT EMEA Stage 2 finali Barselona’da gerçekleşecek

VCT EMEA Stage 2 Finali, 28–30 Ağustos’ta Barselona’daki Olimpic Arena’da düzenlenecek. Berlin’den ayrılan organizasyon, tarihinde ilk kez büyük bir arena etkinliği yapacak. Sezonun kaderi bu dev finalde belli olacak.

VALORANT VCT EMEA Stage 2 finali Barselona’da gerçekleşecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

VALORANT espor sahnesinde taşlar yerinden oynuyor. VCT EMEA, uzun süredir ev sahipliği yaptığı Berlin’e veda ediyor ve tarihinde ilk kez büyük ölçekli bir arena etkinliğiyle karşımıza çıkıyor. Üstelik bu etkinlik, sezonun en kritik ayağı olan Stage 2 Finali.

Final heyecanı, 28–30 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde yaşanacak. Organizasyon, Badalona’da bulunan ve 1992 Olimpiyatları için inşa edilen ünlü Olimpic Arena’da gerçekleştirilecek. Yani hem tarihi hem de atmosferi güçlü bir sahne bizleri bekliyor.

Challenger Takımlar Sahneye Çıkıyor

valorantchampionstour_4808323_650x

Bu yılın en heyecan verici detaylarından biri de Challenger takımların ilk kez VCT EMEA Playoff’larına katılma ve finalde mücadele etme şansı yakalaması. Bu değişiklik, rekabet seviyesini ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor.

Organizasyon sadece maçlardan ibaret olmayacak. Taraftar deneyim alanları, topluluk etkinlikleri ve sürpriz aktivitelerle birlikte tam anlamıyla bir espor festivali atmosferi oluşturulması planlanıyor.

Riot: “Büyük Canlı Etkinlik Uzun Süredir Hedefimizdi”

VALORANT EMEA Espor Lideri Daniel Ringland, taraftarları büyük bir canlı etkinlikle buluşturmanın ekip için uzun süredir önemli bir hedef olduğunu belirtti. İspanya’daki VALORANT topluluğunun enerjisine vurgu yapan Ringland, sezonun en önemli etkinliklerinden birinin bu atmosferde gerçekleşecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti.

Bilet satışları ve etkinlik alanı detayları ise önümüzdeki aylarda paylaşılacak. Takvim şimdiden işaretlendi bile: 28–30 Ağustos tarihlerinde Barselona’da espor sahnesi alev alacak.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com