VALORANT VCT EMEA Stage 2 finali Barselona’da gerçekleşecek

VCT EMEA Stage 2 Finali, 28–30 Ağustos’ta Barselona’daki Olimpic Arena’da düzenlenecek. Berlin’den ayrılan organizasyon, tarihinde ilk kez büyük bir arena etkinliği yapacak. Sezonun kaderi bu dev finalde belli olacak.

VALORANT espor sahnesinde taşlar yerinden oynuyor. VCT EMEA, uzun süredir ev sahipliği yaptığı Berlin’e veda ediyor ve tarihinde ilk kez büyük ölçekli bir arena etkinliğiyle karşımıza çıkıyor. Üstelik bu etkinlik, sezonun en kritik ayağı olan Stage 2 Finali.

Final heyecanı, 28–30 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde yaşanacak. Organizasyon, Badalona’da bulunan ve 1992 Olimpiyatları için inşa edilen ünlü Olimpic Arena’da gerçekleştirilecek. Yani hem tarihi hem de atmosferi güçlü bir sahne bizleri bekliyor.

Challenger Takımlar Sahneye Çıkıyor

Bu yılın en heyecan verici detaylarından biri de Challenger takımların ilk kez VCT EMEA Playoff’larına katılma ve finalde mücadele etme şansı yakalaması. Bu değişiklik, rekabet seviyesini ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor.

Organizasyon sadece maçlardan ibaret olmayacak. Taraftar deneyim alanları, topluluk etkinlikleri ve sürpriz aktivitelerle birlikte tam anlamıyla bir espor festivali atmosferi oluşturulması planlanıyor.

Riot: “Büyük Canlı Etkinlik Uzun Süredir Hedefimizdi”

VALORANT EMEA Espor Lideri Daniel Ringland, taraftarları büyük bir canlı etkinlikle buluşturmanın ekip için uzun süredir önemli bir hedef olduğunu belirtti. İspanya’daki VALORANT topluluğunun enerjisine vurgu yapan Ringland, sezonun en önemli etkinliklerinden birinin bu atmosferde gerçekleşecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti.

Bilet satışları ve etkinlik alanı detayları ise önümüzdeki aylarda paylaşılacak. Takvim şimdiden işaretlendi bile: 28–30 Ağustos tarihlerinde Barselona’da espor sahnesi alev alacak.