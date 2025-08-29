valÜ Kitle Fonlama Platformu’nun işbirliği yaptığı kurumların arasına, İstanbul Portföy ve Mediazone’dan sonra, Arya Yatırım Platformu ve Fark Labs’de eklendi!

Güçlü bir ekosistem, ortak bir vizyon

Arya Yatırım Platformu ve Fark Labs’in de deneyim ve gücünü yanına alan valÜ, Türkiye’nin en çok güven ve değer yaratan kitle fonlama platformu olma yolunda iddialı bir adım attı.

Bir kitle fonlama platformunda olması gereken tüm güçler, deneyim ve network bir araya geldi. Avukat Mert Karaman’ın kurucusu olduğu valÜ; denetim dünyasının saygın isimleri Demet ve Haluk Özdemir, İbrahim Türkiş, fon yönetiminin Türkiye’deki öncü kurumlarından İstanbul Portföy ve kurucuları Alpaslan Ensari, Tufan Deriner ve Turgay Ozaner , medya dünyasının yeni nesil lideri Mediazone ve genel müdürü Kaan Kayabalı, güçlü melek yatırımcı ağıyla Ahu Serter ve Münteha Adalı’nın kurucusu olduğu Arya Yatırım Platformu, kurumların fırsat departmanı Fark Labs ve finans dünyasının deneyimli ismi, aynı zamanda valÜ’nün yeni Genel Müdürü Sedef Erdoğmuş ile güç birliği oluşturdu.

Deneyim ve erişim birleşti

Arya ve Fark Labs bugüne kadar 100’e yakın girişime toplamda 50 milyon USD’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Arya’nın 500 kişilik global melek yatırımcı ağı,

İstanbul Portföy’ün yönettiği yaklaşık 3 milyar USD büyüklük ve çeşitli GSYF’lerindeki yatırım tecrübesi,

Mediazone’un kitlesel erişim gücü,

valÜ’nün ölçeklenebilir teknolojik altyapısı,

hep birlikte girişimcilere daha güçlü ve erişilebilir bir finansal ekosistem sunmak için birleşti.

Yeni başarı hikâyeleri için

Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından Ahu Serter, valÜ vizyonunu şu sözlerle aktardı: ‘‘valÜ ile amacımız, bugüne kadar sadece profesyonel yatırımcıların kovaladığı fırsatların tabana da yayılarak, kitlelere de ulaşmasını sağlamak… Kadınların, kurumların ve şimdi tüm bireysel yatırımcıların aynı masada eşit şartlarda olmasını ve yatırım fırsatlarına eşit şartlarda ulaşmasını hedefliyoruz.”

valÜ bundan böyle yalnızca erken aşama girişimlere değil, ileri aşamadaki ve büyük ölçekli şirketlere de yatırım turu açarak kitle fonlamasını Türkiye’de hak ettiği yere taşıyacak. Geleceğin unicorn ve hatta decacorn’larının valÜ üzerinden yatırım alması vizyonuyla hareket ediyoruz.

Amacımız net:

Başarılı projeleri daha çok kişiye ulaştırmak,

Girişimcilik fırsatlarını kitlesel erişime açmak,

Türkiye’den yeni başarı hikâyeleri çıkmasına aracılık etmek.



Yatırımcıların güveni, girişimcilerin büyümesi

İstanbul Portföy kurucu ortağı Alpaslan Ensari ise iş birliği hakkında şunları söyledi:“Türkiye’de girişimciliğin ölçeğini büyütmek için sermaye kadar güvene de ihtiyaç var. valÜ, güçlü ortak yapısı, güçlü kurumların deneyimlerinin bir araya gelmesi ve şeffaf iş modeliyle yatırımcılar için güvenli bir adres, girişimciler için ise büyümeyi hızlandıran bir platform olacak.”

Yatırım taleplerinizi valu.com.tr’den yapabilirsiniz.