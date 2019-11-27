Valve, Steam'deki Yüzlerce Oyunu Platformdan Kaldırdı

Steam, sonbahar indirimleriyle birlikte platform temizliği de yaptı. Bir Reddit kullanıcısı, Steam'in indirimler sırasında yüzlerce oyunu listelemeden kaldırdığını fark etti. Steam'in platformdan kaldırdığı oyunlar daha çok bağımsız geliştiricilere ait, ilgi görmeyen oyunlardı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, dün itibarıyla yeni bir indirim kampanyasını başlattı. "Sonbahar İndirimi" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında oyunseverler, uzun zamandır bekledikleri oyunları indirimli olarak satın alma imkanı yakalıyorlar. Fakat Steam'in indirimleriyle ilgili olarak ilginç bir detay fark edildi. Yetkililer, platformdaki yüzlerce oyunu nedensiz bir şekilde kaldırmışlardı.

Steam'deki yüzlerce oyunun listelemeden kaldırılması, dünyanın en popüler forum sitelerinden olan "Reddit" aracılığıyla ortaya çıktı. Bir kullanıcı, Steam'deki aktiviteleri takip eden bir internet sitesini ziyaret ettiğinde; yüzlerce oyunun kaldırıldığını fark etti ve bunu da Reddit aracılığıyla paylaştı. Steam'in kaldırmış olduğu oyunlar genelde bağımsız geliştiricilere ait çok da popüler olmayan oyunlardı.

Aslına bakacak olursak kullanıcılar, bir süredir Valve'den Steam'i temizlemelerini istiyorlardı. Çünkü platformda yüzbinlerce oyun bulunuyor ve bu oyunların oldukça büyük bir kısmı neredeyse kimse tarafından ilgi görmüyor. Görünen o ki Valve, oyunseverlerin bu talebini ciddiye alıp platformun arındırılmasını sağlamış durumda. Ancak bu işlemin Sonbahar İndirimi etkinliğinden önce yapılmış olması da kafaları karıştırmıyor değil.

Steam, geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer tavırlar sergilemiş, bazı oyunları platformdan kaldırmıştı. Valve yetkilileri bu hamleyle, bir kez daha Steam temizliği yapmış oldular. Yapılan bu temizlik, toplamda 1.000'den fazla oyun ve DLC paketlerini içeriyor. Steam, oyunların kaldırılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.