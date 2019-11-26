Steam'de 2019 Sonbahar İndirimleri'nin yanı sıra yılın enlerinin kullanıcı oylarıyla seçildiği Steam 2019 Ödülleri oylaması da başladı. Jürinin Steam kullanıcıları olduğu etkinlik kapsamında 8 farklı kategoride oy kullanılabilecek ve Steam Rozetleri kazanılabilecek.

Oyun tutkunlarının her yıl iple çektiği gün sonunda geldi çattı ve Steam Sonbahar İndirimleri başladı. Binlerce oyunu kapsayan ve pek çok oyunun %90’a varan indirimlerle satışa sunulduğu Steam Sonbahar İndirimleri’nin yanı sıra oyuncuları heyecanlandıran bir başka gelişme daha yaşandı: 2019 Steam Ödülleri. Yılın enlerinin belirlendiği bu etkinlikte jüri ise Steam kullanıcıları olacak.

Toplamda 8 farklı kategoride ödülün sahibini bulacağı etkinlik boyunca kullanıcılar, birbirinden farklı 4 adet Steam rozeti kazanabilecekler. Oyuncuların, kademeli olarak toplamda 4 görevden oluşan Steam Rozetleri’ni kazanabilmek içinse şu aşamaları tamamlaması gerekiyor:

En az 1 oyunu aday gösterin.

Her kategoride bir oyunu aday gösterin.

Aday gösterdiğiniz bir oyunu oynayın.

Aday gösterdiğiniz bir oyunu inceleyin veya incelemenizi güncelleyin.

2019 Steam Ödülleri’nin sahibini bulacağı kategoriler:

Toplamda birbirinden farklı 8 adet kategorinin bulunduğunu belirttiğimiz 2019 Steam Ödülleri kapsamında şu dallarda oy kullanabilirsiniz:

1. Yılın Oyunu Ödülü

“Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2019'un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.”

2. Yılın VR Oyunu Ödülü

“VR, oyun tasarımının Vahşi Batı'sı gibi bir şey. Her şeyin kabul edildiği ve yeni ortaya çıkan standartlardan oluşan kanunsuz bir ortam burası. Bu ödülün kazananı sadece oldukça eğlenceli değil aynı zamanda VR'ın geleceği için bir rota çizmeye de yardımcı olacaktır.”

3. Aşk İle Devam Ettirilen Ödülü

“Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.”

4. Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

“İster hayranlarını dinleyerek bir oyun geliştirmiş olsunlar, isterse tamamen beklenmeyen bir ürün ortaya çıkartmış olsunlar ya da gerçekten harika bir oyun yaratma sözlerini tutmuş olsunlar; bu stüdyo 2019 yılını gerçekten kasıp kavurdu.”

5. En Yenilikçi Oynanış Ödülü

“Bu oyun kendi türünde oldukça heyecan verici yeni etkileşimlerle ve insanın beynini donduracak cinsten sürprizlerle sınırları zorladı, sürekli yeni şeyler denedi. Bu oyun normların dışına çıktı ve sizi içine çekti!”

6. Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun Ödülü

“Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!”

7. Kötü Olduğunuz En İyi Oyunlar Ödülü

"Oyunlar, bazen, sahip olduğumuzu düşündüğümüz bütün duvarları yıkabiliyor. Tıpkı montaj sahnelerinde olduğu gibi; haftalar boyunca sıkı çalışıyor, parmaklarımızı hızlı ve çevik olmaları için eğitiyor, parmaklarımızın konumu ve zamanlama konusunda ustalaşıyoruz. Bu yorucu eğitimin sonunda engin bir güzellikle ve kişisel gelişimle ödüllendiriliyoruz. Tabii bu, monitörünüzü daha ilk günden camdan aşağı atmadıysanız geçerli bir durum."

8. Üstün Görsel Stil Ödülü

"Bu geliştiriciler görsel güzelliğin ustaları. Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır. Bu oyundaki görsel bağıntı ve aktarılan hissiyat sadece oyunun dünyasına uymakla kalmıyor aynı zamanda gerçek dünyamızı kendisine kıyasla gölgede bırakıyor."

Yukarıda belirlenen kategorilerden bazılarında yalnızca 2019 yılında çıkış yapmış olan oyunlara oy verebilirken bazı kategorilerde ise daha öncelerinde çıkışını yapmış oyunlar için oy kullanabiliyorsunuz. 26 Kasım yani bugün itibarıyla başlayan oylamada oy verme işlemleri, 3 Aralık günü saat 21.00’a kadar devam edecek. Kazananlar ise 31 Aralık 2019'da açıklanacak.

Yazımızı noktalamadan önce 2019 Steam Ödülleri için oy kullanmak isterseniz de bu bağlantı üzerinden ilgili sayfaya ulaşabileceğinizi belirtelim. Son olarak Steam 2019 Bahar İndirimleri kapsamında almayı düşündüğünüz oyunlar neler? Tercihlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.