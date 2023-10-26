Acele Etmeseydiniz: Valve, SteamVR 2.0'ı Resmen Yayınladı

SteamVR üzerinde çalışmaya başladığını 2019 yılında duyuran Valve, 2023'ün son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde güncellemeyi duyurdu. Güncelleme beta aşamasına geçtiğimiz ay gelebilmişti.

Valve, Eylül ayında yaptığı SteamVR 2.0 beta açıklamasından tam bir ay sonra güncellemenin son halini yayınladı. Bu güncellemeyi ilk olarak 2019 yılının önizleme raporunda duyuran Valve, güncelleme üzerinde yoğun çalıştıklarını duyurmuştu.

Güncellemeyi bir blog gönderisi ile duyuran Valve, "Bu güncelleme ile birlikte Steam platformunda yeni ve heyecan verici olan ne varsa VR'a getiriyoruz. Bu bizim, Steam ekosistemini, farklı cihazlar arasında daha tutarlı bir deneyim yaratarak tüm kullanıcılar için daha iyi bir şekilde birleştirme çabalarımızda büyük ilk adımımız." ifadelerini kullandı.

Steam ve Steam Deck özellikleri SteamVR'a da geldi

Yeni güncellemenin temelde beş dikkat çekici farklılığı yer alıyor. Bunlardan ilki, Steam Deck ve Steam'de bulunan özelliklerin çocuğunun artık SteamVR için de kullanılabilmesi oldu. Ayrıca klavye desteği de çift işaretçiyle yazma desteğine kavuştu. Klavyeye yeni diller, emojiler ve temalar da eklendi.

SteamVR'ı daha sosyal bir hâle getirmeyi amaçlayan Valve, Steam Sohbet ve Sesli Sohbet özelliklerini de yeni güncelleme ile birlikte VR kullanıcılarına sundu. Bir diğer değişiklik de mağaza görünümünde gerçekleştirildi. Bundan böyle VR içerikleri, mağazada öne çıkacak ve merkezde yer alacak. Ayrıca Steam bildirimlerine erişim de daha kolay olacak.

Aslında Valve'ın bu açıklaması biraz şaşırtıcı oldu. Firmanın son zamanlarda yeni bir VR başlığı üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Belki de Steam ileride bu güncellemeyi takip edecek bir donanım piyasaya sürecektir.