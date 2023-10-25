Steam, 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile alışveriş dönemini sona erdiriyor. İşte Steam yerine oyun almak için kullanılabilecek, TL kullanmaya devam edebileceğiniz siteler!

Popüler oyun platformu Steam, 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile işlem yapmayacağını açıkladı. Steam'in bu kararı oyun camiasında tartışmalar yaratırken, oyunseverler de TL ile alışveriş yapmaya devam edebilecekleri alternatifleri aramaya başladı.

Madem ki oyunseverler "Türk lirası ile oyun alınabilecek platformlar hangileri?" diye araştırmaya başladı, öyleyse bu soruya cevap verelim. Aslında kendi para birimimizi kullanabileceğimiz çok sayıda platform yer alıyor.

Epic Games şu an için Türk lirası ile işlemleri sonlandırma konusunda bir açıklamada bulunmadı. Bu durumun devam edeceğini varsayarak, Epic Games önemli bir alternatif olabilir. Türkiye fiyatı 19 dolar olan bir oyun, bugünün kuruyla 534 TL ediyor. Bugün fiyatlar aynı bile olsa ileride doların TL'ye karşı değer kazanması durumunda Epic Games mağazası daha uygun fiyatlı ve TL kullanılabilen bir alternatif olacaktır.

Microsoft, uzun zamandır hem Windows'a entegre oyun mağazası hem de kendi markası olan Xbox iş birliği ile oyun pazarında yer alıyor. Firmanın oyun mağazasında da TL ile ödeme kabul ediliyor. Bu durumun değişmemesi durumunda bu mağaza oyunseverlerin imdadına hızır gibi yetişebilir. Zira Microsoft da mağazasını popülerleştirmek için daha uygun fiyatlar sunmaya gayret ediyor.

Blizzard oyunlarına erişebildiğimiz Battle.net platformu da TL ile alışveriş yapma şansı veren platformlar arasında yer alıyor. Burada Diablo IV, World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty gibi serilerin oyunlarına erişmek mümkün oluyor. Seçenekler çok fazla olmasa da bu oyunlara ilgisi olan oyunseverler için avantajlı fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Bir dönem ücretsiz verdiği oyunlarla oyuncuların gönlünü kazanan Uplay de Türk Lirası ile alışveriş yapmanın mümkün olduğu platformlar arasında yer alıyor. Bu platformda Far Cry, Rainbow Six, Assasin's Creed gibi seriler yer alıyor. Platforma sürekli olarak Ubisoft'un yeni yapımları da ekleniyor.

Microsoft'un bir diğer markası olan Xbox da hem abonelik sisteminde hem de oyun satışında Türk lirası ile alışveriş yapmaya izin veriyor. Özellikle indirim dönemlerinde bu platformdan alınacak oyunlarla ciddi anlamda tasarruf etmek mümkün olabiliyor.