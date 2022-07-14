Van Gogh'un Tablosuna Kendi Portresini Gizlediği Keşfedildi

Dünyaca ünlü ressam Van Gogh'un bugüne kadar görülmemiş bir otoportresi gün yüzüne çıktı. Ressam, bu otoportreyi Köylü Kadın Başı isimli tablosunun arka kısmına, karton ve yapıştırıcı katmanların arasına gizlemişti.

Çizdiği resimlerle dünya genelinde ün kazanmayı başaran ressam Vincent Van Gogh'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Ressamın daha önce bilinmeyen bir otoportresi, başka bir resminin içerisinde gizlenmiş olarak bulundu. Ünlü ressamın neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Peki nasıl oldu da böyle bir keşif yapıldı?

Van Gogh, 1883-1885 arasında yaşadığı Hollanda'da bir kadının resmini çizmişti. "Köylü Kadın Başı" isimli bu resim, 1960 yılında İskoçya Ulusal Galerisi'ne verildi. Tablo, o gün bugündür de İskoçya Ulusal Galerisi'nde bulunuyordu. Resmi bir sergide göstermek isteyen yetkililer, sergiden önce X-Ray taraması yaptılar. İşte Vincent Van Gogh'un otoportresi de bu X-Ray taramasında ortaya çıktı.

İçerisinde Van Gogh'un otoportresinin yer aldığı Köylü Kadın Başı isimli eser:

Yapılan X-Ray işlemi; bu resmin arka kısmında bulunan, karton ve yapıştırıcı katmanları arasına gizlenmiş otoportreyi açığa çıkardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İskoçya Ulusal Galerisi yetkililerinden Lesley Stevenson, "X-ray taramasına ilk baktığımızda tabii ki çok heyecanlandık. Bu büyük bir keşif çünkü Van Gogh'un yaşamına ait bildiklerimize yeni bir parça ekliyor." ifadelerini kullanarak, yaşadıkları olayın ne kadar heyecan verici olduğunu anlattı.

Van Gogh'un otoportresi, işte şurada bulundu:

Yetkililer, yaptıkları keşifle ilgili önemli bir sorunla karşı karşıyalar. Yukarıda, Van Gogh'un otoportresinin gizlendiği yeri görüyorsunuz. İşte bunun sanat tutkunlarına nasıl gösterilebileceği bilinmiyor. Zira bu otoportreye odaklanıldığında Köylü Kadın Başı'nın zarar görme olasılığı var ki bunu hiç kimse istemiyor. Ancak yapılan açıklamalara göre X-Ray taraması ile ortaya çıkan otoportre, başka bir kağıt üzerine baskı alınarak sergilenebilecek. Peki o otoportre nasıl görünüyor?

Köylü Kadın Başı'nın arkasına gizlenmiş olarak bulunan otoportre: