Geçtiğimiz günlerde serinlemek için Van Gölü’ne giren çocukların saçları, siyahtan sarıya döndü. Gündem olan bu durumun sebebi neydi peki?

Özellikle sıcak yaz günlerinde göle giren çocukların siyah saçlarının zamanla sarıya dönmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol'un DHA’ya verdiği röportaj, bu durumun sebebini açıklar nitelikte.

İlk önce viral olan videoyu izlemek isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz:

Peki, Van Gölü'nde saçların sararması nasıl mümkün olabiliyor?

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, sodalı suyunun eşsiz özellikleriyle bilinir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Uce Özkol'un yaptığı araştırmalar, göl suyunun mineral bakımından zengin yapısının, saçlarda doğal bir açma etkisi yarattığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Özkol'a göre, gölde yüzen çocukların saçlarının sararmasında sodalı suyun ve güneşin birleşik etkisi büyük rol oynuyor. Özellikle yağlı ciltler, bu etkiden daha fazla etkileniyor.

Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alırken güneş ışınları ve yüksek rakım da bu açıcı etkiyi güçlendiriyor.

Bu doğal fenomenin sağlık açısından bir riski var mı?

Prof. Dr. Özkol, gölde yüzen çocukların saçlarının sararmasının sağlık açısından bir sorun teşkil etmediğini ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle yüksek rakımda güneşin etkisiyle cilt yanıkları, deri kanseri riskini artırabilir.

Prof. Dr. Özkol, “Çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle; bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor, özellikle yatkın olan çocuklarda. Tam esmer çocukların değil, biraz daha kumral çocukların saçları daha da sarıya, saçı kızıl olanların da daha da kırmızıya dönebilir" dedi.

Ayrıca yaz ayları her ne kadar sıcak geçse de serinlemek amacıyla göllere, barajlara, dere yataklarına ve su kanallarına girmek, ciddi riskler taşıyabilir. Uzmanları dinlemenizi tavsiye ederiz.

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