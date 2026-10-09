Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla çok tutan bir marka olan Xiaomi bünyesindeki POCO, geçtiğimiz ayın başlarında X8 ismini verilen yeni telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaz ile ilgili ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. POCO X8 5G modeli, resmen Türkiye’ye geldi.
Telefonun Türkiye fiyatları belli oldu. Cihaz, silikon karbon teknolojisi sayesinde ortaya çıkan devasa bataryası, gelişmiş işlemcisi, üst seviye dayanıklılığı gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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POCO X8 5G Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|32.999 TL
POCO X8 5G özellikleri
|Ekran
|6,83 inç, 1280x2772, 3500 nit, 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Snapdragon 6s Gen 4
|RAM
|6/8/12 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|16 MP
|Batarya
|8.340 mAh (67W)
|İşletim sistemi
|HyperOS 3