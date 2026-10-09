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8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı

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Devasa batarya, gelişmiş işlemci gibi özelliklerle donatılan Xiaomi POCO X8 modeli resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla çok tutan bir marka olan Xiaomi bünyesindeki POCO, geçtiğimiz ayın başlarında X8 ismini verilen yeni telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaz ile ilgili ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. POCO X8 5G modeli, resmen Türkiye’ye geldi.

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Telefonun Türkiye fiyatları belli oldu. Cihaz, silikon karbon teknolojisi sayesinde ortaya çıkan devasa bataryası, gelişmiş işlemcisi, üst seviye dayanıklılığı gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İçerikten Görseller

8.340 mAh Bataryalı Xiaomi POCO X8 Türkiye'de! İşte Fiyatı
pocp
pcoo2

POCO X8 5G Türkiye fiyatı

pocp

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 32.999 TL

POCO X8 5G özellikleri

pcoo2
Ekran 6,83 inç, 1280x2772, 3500 nit, 120 Hz, OLED
İşlemci Snapdragon 6s Gen 4
RAM 6/8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 8.340 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS 3
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