Devasa batarya, gelişmiş işlemci gibi özelliklerle donatılan Xiaomi POCO X8 modeli resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla çok tutan bir marka olan Xiaomi bünyesindeki POCO, geçtiğimiz ayın başlarında X8 ismini verilen yeni telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaz ile ilgili ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. POCO X8 5G modeli, resmen Türkiye’ye geldi.

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Telefonun Türkiye fiyatları belli oldu. Cihaz, silikon karbon teknolojisi sayesinde ortaya çıkan devasa bataryası, gelişmiş işlemcisi, üst seviye dayanıklılığı gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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POCO X8 5G Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 32.999 TL

POCO X8 5G özellikleri