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Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

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Togg, Ekim 2026 döneminde geçerli olan güncel fiyatlarını korudu. Markanın resmi fiyat listesinde SUV gövde tipine sahip T10X ve fastback gövde yapısına sahip T10F modelleri bulunuyor.

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Togg, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında SUV gövde yapısına sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri bulunuyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Togg'un resmi fiyat listesinde yer alan güncel teslim fiyatlarını, model bazında versiyon seçeneklerini ve resmî fiyat listesinde belirtilen opsiyonları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları
Togg T10X
Togg T10F

Togg fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
T10X 1.909.048
T10F 1.884.980 TL

Ekim 2026 Togg fiyat listesi için geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Togg tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri, takas avantajları ve dönemsel satış koşulları fiyatlarda değişiklik yaratabilir.

T10X fiyatları - Ekim 2026

Togg T10X

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Teslim Fiyatı
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL
Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Modelde standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonu da bulunuyor.

T10X opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
Kış Paketi 25.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More

T10F fiyatları - Ekim 2026

Togg T10F

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Teslim Fiyatı
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
Elektrikli V2 4More 3.217.937 TL

T10F, Togg'un fastback gövde yapısına sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla sunuluyor. Standart ve uzun menzil seçeneklerine ek olarak V2 4More versiyonu da ürün gamında yer alıyor.

T10F opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1
Kış Paketi 30.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 50.000 TL V2
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More
Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2
Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2

Togg, Ekim 2026 Finansman Seçenekleri

Togg'un güncel satış ve finansman sayfasında farklı kredi seçenekleri bulunuyor.

  • T10F V2 için 900.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 90.000 TL olarak belirtiliyor. Aynı versiyon için 800.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 66.667 TL oluyor.

  • T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL.

  • Daha uzun vadeli kredi seçeneklerinde T10F V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz uygulanıyor. Bu kredinin aylık ödemesi 78.008 TL olarak belirtiliyor. T10F V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz seçeneğinde aylık ödeme 59.653 TL. T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.

  • T10X V2 tarafında 700.000 TL, 10 ay ve %0 faiz ile aylık 70.000 TL ödeme seçeneği bulunuyor. Ayrıca 600.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 50.000 TL.

  • T10X 4More için 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL. T10X'in uzun vadeli finansman seçeneklerinde ise T10X V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 78.008 TL; T10X V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 59.653 TL ödeme seçenekleri bulunuyor. T10X 4More için de 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.

Togg'un güncel satış ve finansman seçeneklerinde ayrıca anlaşmalı bankalarda %100 finansman desteği kampanyası bulunuyor. Bu kampanya sınırlı sayıda T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More Obsidiyen için geçerli. Ön sipariş sırasında ödenen bedel hariç araç bedelinin tamamını kapsayabiliyor, kredi tutarı araç versiyonu, araç fiyatı ve bankaya göre değişebiliyor.

Kaynak: Togg

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