2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Bu içerikte, Türkiye'de ikinci el piyasası çok hareketli olmasa da uzun yıllar kullanılabilecek otomobillere odaklanıyoruz.

İkinci el bir araba alırken temizlik, kilometre, bakım geçmişi gibi pek çok detayla birlikte piyasadaki durumu da önemli kriterlerden biri. Ancak bazı arabalar var ki, satışı yavaş olsa bile alırsanız uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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Biz de bu içeriğimizde bu tarz arabaları derlemeye karar verdik. Listemizde Mazda’dan Honda'ya kadar pek çok model bulunuyor. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

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Mazda 3

Mazda 3'ün özellikle 2009-2013 dönemindeki BL ve 2013-2018 dönemindeki BM/BN nesilleri yukarıda bahsettiğimiz araçlar arasına ilk sıradan giriyor. Benzinli motorlarda 1.6 MZR ve pazara göre sunulan 2.0 Skyactiv-G üniteleri öne çıkarken, 1.6 MZR daha sade mekanik yapısıyla dikkat çekiyor. Otomatik şanzımanlı versiyonlarda geleneksel tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunması, CVT veya çift kavramalı sistemlere alternatif arayanlar için bir avantaj.

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Mazda CX-3

Listeye başka bir Mazda modeli ile devam ediyoruz. 2.0 Skyactiv-G benzinli ve 1.5 Skyactiv-D dizel motorlarla sunulan CX-3'ün benzinli versiyonları, dizel motorlardaki partikül filtresi ve emisyon sistemi gibi ek bileşenleri istemeyen kullanıcılar için daha sade bir alternatif olabilir. Dizel versiyonlarda ise DPF ve EGR ve gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor.

Mitsubishi Lancer

Piyasanın gizli kahramanlarından Lancer'ın Türkiye'de karşılaşılabilen versiyonlarında 1.5 ve 1.6 litre atmosferik benzinli motorlar bulunuyor. Manuel şanzımanlı örnekler daha güvenli bir tercih olsa bile CVT otomatik versiyonlarda da bilinen bir kronik sorun yok.

Suzuki Swift

Hem eski nesilleri hem de sıfır olarak tercih edebileceğiniz Swift'te 1.2 litrelik Z12E kodlu, üç silindirli atmosferik benzinli motor bulunuyor. Bu ünite, 83 PS güç ve 111,8 Nm tork üretiyor.

Honda Accord

Japon üreticinin D segmentinde yer alan modeli Accord, geniş iç hacmi, sürüş konforu ve atmosferik benzinli motor seçenekleriyle uzun süreli kullanım için değerlendirilebilecek sedanlardan biri. Ancak Accord’un ikinci el piyasası Civic kadar hareketli değil ve satış süreci daha uzun sürebiliyor. Özellikle 2.0 ve 2.4 litrelik motor seçeneklerinde yakıt tüketimi, MTV ve bakım maliyetleri göz önünde bulundurulmalı.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, listede yer verdiğimiz otomobilleri sorunsuz olarak nitelendirirken bakımları düzenli yapılmış, mekanik durumu iyi ve geçmişinde ciddi bir ihmal bulunmayan örnekleri kastediyoruz. Yoksa tabii ki hiçbir otomobil için tamamen sorunsuzluk garantisi vermek mümkün değil.

Peki sizin 'Bu listede olmalıydı' dediğiniz başka bir model var mı?