Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Need for Speed: Most Wanted, yeni bir fan projesi sayesinde emülatörsüz olarak 4K çözünürlük ve 60 FPS desteğiyle modern cihazlara geldi.

Need for Speed serisinin en iyi oyunu hangisi sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişse de 2005 yapımı Most Wanted'ın yeri herkeste ayrıdır. Çıkışının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm zamanların en iyi yarış oyunları arasında gösterilen yapım, geliştirilen özel bir hayran projesi sayesinde modern cihazlarda yeniden hayat buluyor. Üstelik Xbox 360 sürümünün grafik kalitesi, 4K çözünürlüğü, saniyede 60 FPS akıcılığı ve geniş ekran desteği eşliğinde.

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Rockport sokaklarında geçen bu serüvende oyuncular, Razor lakaplı sokak yarışçısına kaptırdıkları ikonik BMW M3 GTR'ı geri almak için en çok aranan 15 yarışçının yer aldığı "Kara Liste"yi teker teker alt etmek zorunda. Yasadışı sokak yarışları, amansız polis kovalamacaları ve araç modifiyeleriyle dolu bu klasik, şimdi güncel teknolojinin gücüyle yeniden pistlere iniyor.

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Emülatörsüz doğrudan modern donanımlarda

Geliştirici Alex Ugarte tarafından hayata geçirilen SpeedBreaker projesi, eski PC sürümünü yamalamak ya da Xbox 360 sürümünü emülatörle çalıştırmak yerine "statik yeniden derleme" tekniğinden yararlanıyor. Bu yöntem sayesinde oyunun orijinal kodları doğrudan modern donanımların anlayacağı dile çevriliyor ve herhangi bir emülatör arayüzüne ihtiyaç duymadan doğrudan çalışıyor.

SpeedBreaker şu an için Steam Deck başta olmak üzere Linux cihazları ile Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarları destekliyor. Hatta özel bir yapılandırma ile iPhone ve iPad'lerde dahi çalışabildiği belirtilen projenin Windows sürümü ise hâlen test aşamasında.

Projenin sunduğu bu avantajların yanında önemli bir ayrıntı bulunuyor. SpeedBreaker doğrudan oyun dosyalarını içermiyor. Kurulumu tamamlayabilmek için oyunun orijinal bir yedeğine sahip olmak şart. GitHub üzerinden ücretsiz paylaşılan projeyi siz de oyunun bir kopyasına sahipseniz deneyebilirsiniz.